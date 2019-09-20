Открытие нового дилерского центра «INFINITI Inchcape Восток» в Москве

Москва – INFINITI объявляет об официальном открытии московского дилерского центра «INFINITI Inchcape Восток»

Автосалон площадью 620 кв.м м2 соответствует основным стандартам компании, включает в себя шоу-рум на 5 демо-автомобилей площадью в 200 кв.м м2 и сервисную зону на 4 поста. Для удобства клиентов предусмотрена стоянка на 10 парковочных мест и комфортабельная зона отдыха.

Квалифицированные специалисты «INFINITI Inchcape Восток» всегда помогут подобрать и заказать индивидуальные решения по пожеланиям клиентов. Каждому клиенту нового дилерского центра INFINITI будет предложен весь спектр услуг: установка дополнительного оборудования и охранных систем, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей, услуга trade-in, заказ оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним.

Как и все дилерские центры «INFINITI Inchcape Восток» предоставит своим клиентам полный комплекс услуг по покупке автомобилей, выбору современных кредитных, лизинговых программ и страховых продуктов. На данный момент дилерская сеть бренда INFINITI составляет 21 официальный центр на территории России. ДЦ расположен по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, 2 км от МКАД. Новый центр стал для бренда 8-м по счету на территории Москвы