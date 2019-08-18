Водородный Hyundai NEXO получил награду Страхового института дорожной безопасности (IIHS)

Водородный Hyundai NEXO получил награду Страхового института дорожной безопасности (IIHS)
Август 18 16:02 2019

Кроссовер с силовой установкой на водородных топливных элементах Hyundai NEXO 2019 получил награду TOP SAFETY PICK+ от Страхового института дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) среди автомобилей, выпущенных позднее июня 2019 года.

NEXO является первым автомобилем на водородном топливе, прошедшим тестирование IIHS. Малотиражные автомобили, такие как NEXO, обычно не включаются в стандартную программу испытаний IIHS, однако Hyundai проявила инициативу и самостоятельно предложила протестировать эту модель. Кроссовер Hyundai NEXO стал первым таким автомобилем, который попал в лабораторию IIHS.

Для рейтинга TOP SAFETY PICK+ в 2019 году автомобиль должен получить оценку «хорошо» в тестах на лобовое столкновение с малым перекрытием со стороны водителя, лобовое столкновение с малым перекрытием со стороны пассажира, лобовое столкновение со средним перекрытием, на боковой удар, прочность крыши и работу подголовников. Также необходимо получить оценку «выше среднего» или «превосходно» в тестах системы предотвращения фронтальных столкновений и «хорошо» по работе системы головного освещения. Среднеразмерный премиальный кроссовер NEXO заработал оценку «хорошо» во всех шести тестах на пассивную безопасность.

Его система предотвращения фронтальных столкновений получила оценку «превосходно». Автомобиль успешно ушел от столкновений на скоростях 20 км/ч и 40 км/ч: он оснащается системой предупреждения о фронтальных столкновениях, которая соответствует требованиям Национального управления по безопасности скоростных магистралей США (NHTSA). Кроме того, в стандартную комплектацию NEXO входит система переключения дальнего света, которая автоматически переключает его на ближний и обратно в зависимости от присутствия других автомобилей.

Рейтинг TOP SAFETY PICK+ 2019 год

Рейтинг TOP SAFETY PICK+ 2019 год

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HyundaiIIHSNexoводородные автомобили
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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