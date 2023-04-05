Полностью электрический Ram 1500 REV

Новый, полностью электрический Ram 1500 REV 2025 года с целевым запасом хода до 805 км. представлен на автосалоне в Нью-Йорке

Полностью электрический Ram 1500 REV с нулевым уровнем выбросов будет предлагаться в двух вариантах: Стандартный аккумулятор на 168 киловатт-часов с запасом хода до 350 миль/563 км; Дополнительный большой аккумуляторный блок на 229 киловатт-часов с целевым запасом хода до 500 миль/805 км;

Способен буксировать до 6,3 тонн с полезной нагрузкой до 1225 кг;

Ram 1500 REV может увеличить запас хода до 177 км примерно за 10 минут с быстрой зарядкой постоянного тока на 800 вольт мощностью до 350 кВт.

Построен на новой рамной архитектуре STLA Frame, разработанной специально для полноразмерных электромобилей, с конструкцией кузова на раме, которая включает аккумуляторную батарею.

Комплектация Ram 1500 REV Tungsten занимает первое место в линейке с новой аудиосистемой Klipsch с 23 динамиками.

Совершенно новый, полностью электрический 2025 Ram 1500 REV — первый малотоннажный пикап от Ram Truck с аккумуляторной батареей — дебютирует сегодня на международном автосалоне в Нью-Йорке.

«Полностью электрический Ram 1500 REV является монументальной вехой на нашем постоянном пути к тому, чтобы предлагать лучшие в отрасли электрифицированные решения и еще больше укрепляет нашу отмеченную наградами линейку», — сказал Майк Коваль-младший, генеральный директор бренда Ram — Stellantis. «Мы верим в то, что можем предложить нашим клиентам правильный выбор силовых агрегатов, и будем продолжать переопределять сегмент пикапов. Наш совершенно новый Ram 1500 REV опережает конкурентов в тех областях, которые больше всего волнуют клиентов, включая запас хода, буксировку, полезную нагрузку и время зарядки». Майк Коваль-младший, генеральный директор бренда Ram

Ram 1500 REV 2025 года будет предлагать покупателям два полностью электрических варианта, включая стандартный аккумуляторный блок на 168 киловатт-часов с целевым диапазоном до 350 миль (563 км) и дополнительный большой аккумуляторный блок на 229 киловатт-часов с целевым диапазоном до непревзойденных 500 миль (563 км). Оба могут увеличить запас хода до 110 миль (177 км) примерно за 10 минут с быстрой зарядкой постоянного тока на 800 вольт мощностью до 350 кВт.

Двунаправленная зарядка от транспортного средства к транспортному средству, от транспортного средства к дому и от транспортного средства к сети дает Ram 1500 REV возможность заряжать другой аккумуляторный электромобиль Stellantis или возвращать питание в сеть.

Благодаря миссии Ram, заключающейся в том, чтобы облегчить жизнь, пикап также может подавать электроэнергию в дом во время шторма, организовывать вечеринку у задней двери или обеспечивать электроэнергией лагерь или рабочую площадку. Бортовая силовая панель в кровати может обеспечить до 7,2 кВт, а доступная бортовая силовая панель в багажнике обеспечивает до 3,6 кВт.

Другие целевые показатели производительности включают время разгона от 0 до 60 миль в час за 4,4 секунды, 654 лошадиных силы и 620 фунт-футов. (около 840 Нм) крутящего момента, преодоление водного брода до 24 дюймов (61 см), буксировка до 14 000 фунтов (6350 кг) и максимальная грузоподъемность 2700 фунтов (1225 кг).

Ram 1500 REV 2025

Ram 1500 REV 2025 года доступен в пяти комплектациях, включая Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited и, представляя совершенно новую отделку, Tungsten.

Абсолютно новый Ram 1500 REV XR с непревзойденным запасом хода последует за выпуском полностью электрического Ram 1500 REV.

Ram 1500 REV предлагает потребителям новый уровень производительности благодаря двойным модулям электропривода (EDM) мощностью 250 кВт, которые сочетают в себе двигатель, коробку передач и инвертор, а также все возможность полного привода. Ram 1500 REV 2025 года оснащен одним EDM на передней оси с автоматическим отключением колес, что позволяет передним колесам свободно вращаться в определенных условиях, обеспечивая максимальную эффективность. EDM мощностью 250 кВт расположен на задней оси, доступной с задним дифференциалом с электронной блокировкой.

Модель 2025 Ram 1500 REV построена на совершенно новой раме STLA, разработанной специально для полноразмерных электромобилей с конструкцией кузова на раме. Совершенно новая рама из высокопрочной стали изготовлена из передовых материалов, чтобы быть легкой, но в то же время жесткой и долговечной. Рама STLA шире посередине, что позволяет эффективно встраивать аккумуляторный блок, сохраняя при этом защиту, обеспечиваемую направляющими рамы. Аэродинамический поддон во всю длину брюха еще больше увеличивает обтекаемость до оценочного коэффициента лобового сопротивления 0,340.

Водители насладятся лучшей в своем классе многорычажной независимой задней подвеской со стандартной, эксклюзивной для сегмента, четырехугольной пневмоподвеской активного уровня с адаптивным демпфированием. Регулируемая пневматическая подвеска обеспечивает пять различных режимов: въезд / выезд, аэро, обычный, внедорожный 1 и внедорожный 2. Совершенно новые алюминиевые диски размером 22 на 9 дюймов, обутые во всесезонные шины Pirelli Scorpion 275/50R22, обеспечивают непревзойденное сочетание износостойкости и пониженного дорожного шума.

Автономные возможности автомобиля включают в себя систему помощи при активном вождении без помощи рук и автоматизированную парковочную систему ParkSense. Система Active Driving Assist доступна для автоматического вождения “руки на руле” / “глаза на дороге” и “руки свободны” / “глаза на дороге” с использованием центрирования полосы движения с адаптивным круиз-контролем. Система использует множество датчиков, включая радары и камеры, чтобы определять подходящие дороги для данной технологии.

Современный дизайн демонстрирует совершенно новое лицо электрифицированного будущего Ram.

2025 Ram 1500 REV может похвастаться современным эстетическим дизайном. Совершенно новое лицо мгновенно узнаваемо, оставаясь при этом провокационным по своему графическому присутствию и визуальной архитектуре. Полностью электрический Ram 1500 REV оснащен фирменными светодиодными фарами премиум-класса с подсветкой “камертонная вилка”, эмблемой “R-A-M” с подсветкой, выполненной современным шрифтом. Ram 1500 REV имеет современную переднюю панель в цвет корпуса, что отличает его от остальной линейки легких моделей, сохраняя при этом ДНК Ram.

Первый полностью электрифицированный пикап Ram остается верным своим корням благодаря мускулистым линиям кузова и отверстиям в крыльях, которые были растянуты, чтобы покрыть 20- или 22-дюймовые вездеходные шины.

Зарядный порт продуманно расположен на передней панели со стороны водителя и при подключении подсвечивается мигающими светодиодами. Звуковой сигнал сигнализирует о том, что Ram 1500 REV подключен к сети и началась зарядка. Порт зарядки обеспечивает зарядку переменного тока уровня 1 и уровня 2 в верхней половине и быструю зарядку постоянным током в нижней половине зарядного устройства.

Переходя на заднюю часть Ram 1500 REV, модели Tungsten оснащены совершенно новой задней дверью с электроприводом и новым, современным и современным значком «RAM». Как и передняя часть, задняя часть Ram 1500 REV имеет совершенно новый дизайн светодиодных задних фонарей для электромобилей, который простирается на заднюю дверь, указывая на то, что это полностью электрическое предложение Ram.

Новый Ram 1500 REV 2025 года предлагает запираемую грузовую часть с уникальным и удобным RamBox с розеткой на 115 вольт. RamBox с подсветкой универсален, защищен от атмосферных воздействий, запирается и имеет сливные пробки на дне бункеров для хранения.

Электронный переключатель КПП оснащен (функции P/R/N/D обновленными кнопками для включения: экономичного режима, блокировки оси, управления спуском с горы, а также для открытия и закрытия багажника). Новые режимы регенерации (обычное или однопедальное вождение с max regen), переработанная кнопка стартера, которая теперь имеет подсвеченный символ питания, кнопочную ручку управления прицепом и блок переключателей аксессуаров, который при оснащении 14,5-дюймовым сенсорным экраном использует кнопки как в нижней части сенсорного экрана, так и непосредственно рядом с ним.

Интерьер Tungsten Indigo/Sea Salt включает в себя новую платиновую патину/полуяркую металлическую вставку с двойной текстурой с ромбовидной накаткой, замшу обернутый потолок, передние и средние стойки и козырьки, передние сиденья водителя и пассажира с подогревом и вентиляцией, обтянутые стеганой кожей премиум-класса, с электроприводом по 24 параметрам, включая настройки памяти и функцию массажа, поясничную опору с электроприводом и подголовники с электроприводом по четырем параметрам. Другие особенности, которые придают Tungsten хорошо обработанный, высококачественный вид и внешний вид, включают значок Tungsten на центральной консоли с инкрустированными буквами и ромбовидной накаткой, на которой также гордо отображается идентификационный номер автомобиля или VIN, алюминиевые безели с матовой платиновой патиной.

Ram 1500 REV 2025

Самый технологичный Ram 1500 за всю историю.

Абсолютно новый, полностью электрический Ram 1500 REV 2025 года оснащен новейшей и самой совершенной системой Uconnect с 12-дюймовым или новым 14,5-дюймовым сенсорным дисплеем и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Система Uconnect 5 предлагает еще больше подключенных услуг и функций для непревзойденной простоты использования.

Несколько основных моментов системы включают в себя:

12-дюймовые и новые 14,5-дюймовые реконфигурируемые сенсорные дисплеи с возможностью разделения экрана для работы с двумя приложениями

Новый 10,25-дюймовый пассажирский экран с тремя основными функциями: Co-Pilot (навигация, управление устройствами), развлечения (через HDMI) и возможность просмотра наружных камер автомобиля.

Страницы EV, показывающие: Power Flow: демонстрирует поток мощности через транспортное средство в кВт. Range Impact: советует, как снизить потребление энергии и увеличить дальность действия. История вождения: линейчатая диаграмма мощности/зарядки, показывающая потребление энергии и регенерацию в текущем, еженедельном, двухнедельном и четырехнедельном интервалах. Графики зарядки: рекомендует, когда заряжать и как долго Plug & Charge: автоматическая авторизация платежей при подключении к совместимой зарядной станции. Максимальный уровень заряда батареи: у клиента есть выбор между 80-процентным уровнем заряда для ежедневных потребностей / буксировки, который оптимизирован для производительности батареи, или 100-процентным уровнем заряда для нужд дальнего следования. Уровень зарядки Цифровой кластерный дисплей водителя оснащен функцией One Pedal Driving, которая может остановить грузовик. Другие датчики EV включают текущую мощность, регенерацию, диапазон и температуру батареи.



Ram 1500 REV 2025 года оснащен 10,25-дюймовым пассажирским экраном. Он виден только переднему пассажиру и с динамическим сенсорным управлением предлагает три основные функции: Co-Pilot (навигация, управление устройствами), развлечения (через HDMI) и возможность просмотра внешних камер автомобиля. Экран переднего пассажира оснащен разъемом HDMI, который позволяет пассажирам подключать свой телефон или планшет, превращая сенсорный экран в зеркальное расширение своего устройства, позволяя осуществлять поиск в Интернете, использовать музыку и приложения через систему Uconnect 5.

Ram 1500 REV 2025 года оснащен полноцветным проекционным дисплеем (HUD), который настраивается с диагональю до 10 дюймов и одновременно отображает несколько различных областей контента, включая Lane Department, Lane Keep Assist, адаптивный круиз-контроль, пошаговую навигацию, текущую скорость, текущую передачу и ограничение скорости.

Смартфон в качестве ключа

В сочетании с приложением Ram позволяет клиентам использовать свой смартфон в качестве ключа для доступа и запуска автомобиля, не доставая его из кармана. Владельцы Ram также могут создавать цифровые ключи, которыми можно делиться с другими смартфонами, с полным контролем над доступом. Ключ-карта — это резервная копия, которую можно использовать на случай, если батарея телефона разрядится или если у водителя нет с собой телефона. Традиционный брелок входит в стандартную комплектацию, но опции со смартфоном и ключом-картой дают клиентам больше гибкости с точки зрения доступа к своему пикапу.

Ультра-премиальная аудиосистема Klipsch Reference Premiere обеспечивает исключительное качество звука

Новый Ram 1500 Tungsten занимает лидирующие позиции в модельном ряду благодаря ультра-премиальной аудиосистеме Klipsch Reference Premiere с 23 динамиками в качестве стандартного оборудования. Потрясающее качество звука обеспечивается изысканной, эксклюзивной для сегмента аудиосистемой Klipsch, в которой используются 23 специально настроенных динамика, включая высокопроизводительный 12-дюймовый сабвуфер.