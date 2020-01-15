Lexus объявляет о запуске сервиса обновления мультимедийных систем

С января 2020 года во всех официальных дилерских центрах Lexus на территории РФ для моделей Lexus ES, NX и UX доступен сервис обновления программного обеспечения мультимедийных систем до новейшей версии

Благодаря программе обновления владельцы автомобилей ранних годов выпуска получают доступ к современному функционалу мультимедийного оборудования, с помощью которой более удобно и безопасно использовать возможности автомобиля и смартфона. Одно из основных отличий новейшей версии ПО – поддержка платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, которые значительно расширяются возможности использования мобильных устройств в автомобилях Lexus.

Apple CarPlay и Android Auto открывают водителю доступ к функциям смартфона на экране мультимедийной системы автомобиля. Крупные значки на экране, упрощенный интерфейс и удобные в использовании голосовые команды помогают водителю концентрироваться на движении и дорожной обстановке. Также владелец получает возможность использовать через смартфон привычные навигационные приложения от Google Maps™, голосовые помощники Google Assistant или Siri®, управлять при помощи голосовых команд телефонными звонками, приемом и отправкой сообщений. Открывается доступ к сервисам потокового (онлайн) вещания, а также к использованию приложений сторонних поставщиков. На первой стадии программы будет предложено обновление программного обеспечения мультимедийных систем без встроенной навигации.

Обновление доступно для следующих автомобилей:

ES (произведенные с июля 2018 года по сентябрь 2019 года включительно)

NX (произведенные с августа 2017 года по сентябрь 2019 года включительно)

UX (произведенные с октября 2018 года по сентябрь 2019 включительно)

При этом автомобили указанных моделей, произведенные с октября 2019 года, уже комплектуются новейшей версией программного обеспечения мультимедиа. С точным списком версий и VIN-номерами автомобилей, для которых будет предлагаться обновление, можно ознакомиться в специальном разделе официального сайта Lexus. Дилерские центры также оповестят владельцев автомобилей и пригласят их на проведение соответствующих работ. О доступности сервиса для автомобилей со штатной навигационной системой будет объявлено отдельно.

Процесс обновления программного обеспечения занимает приблизительно 30 минут. Стоимость услуги необходимо уточнять у ближайшего официального дилера Lexus.

При попытке обновления мультимедийной системы не в официальном дилерском центре (неавторизованными специалистами или самостоятельно клиентом) существует высокий риск нарушения определенных процедур и технических условий, что может привести к полному выходу из строя головного устройства мультимедийной системы автомобиля с необходимостью дальнейшей замены. Случаи таких поломок не смогут быть признаны Lexus как гарантийные, даже если срок заводской гарантии автомобиля еще не истек.