Geely представляет новый семиместный кроссовер Okavango для российского рынка

Geely представляет новый семиместный кроссовер Okavango, разработанный специально для российского автомобильного рынка. Этот универсальный и вместительный автомобиль принадлежит к сегменту D-SUV и будет доступен у официальных дилеров Geely в двух вариантах исполнения: Luxury и Flagship.

Новый автомобиль выделяется современным и внушительным дизайном экстерьера. Первое, на что обращаешь внимание, — массивная вертикальная решетка радиатора, которая, согласно задумке дизайнеров Geely, напоминает замерзший водопад, символизируя мощь и энергию. Уникальный дизайн светодиодных фар, состоящих из 33 светодиодов в каждой, и задние комбинированные фонари с контурной подсветкой дверей багажника, содержащие 244 светодиода, добавляют экспрессивности облику автомобиля. Geely Okavango доступен в четырех цветовых вариантах кузова: от классического белого до металлических оттенков синего, черного и серого.

Автомобиль оснащен четырехцилиндровым 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который выдает мощность 200 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 325 Нм и доступен в широком диапазоне оборотов, от 1800 до 4000 в минуту. Двигатель работает с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением “мокрого” типа. Благодаря этой силовой установке Geely Okavango обеспечивает впечатляющую динамику и экономичность. Максимальная скорость автомобиля составляет 200 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле — 7,7 литра на 100 км. Водителям доступны три режима езды: комфортный, экономичный и спортивный. Независимая передняя подвеска типа McPherson и многорычажная задняя подвеска обеспечивают модели Geely Okavango сбалансированную плавность хода и отличную управляемость.

Этот кроссовер с передним приводом имеет размеры 4860 x 1910 x 1770 мм и колесную базу 2825 мм. Салон автомобиля вмещает семь пассажиров с удобной конфигурацией 2 + 3 + 2 и широкими возможностями трансформации. Объем багажника составляет 227 литров, 628 литров при сложенных креслах третьего ряда и 2360 литров при сложенных сиденьях второго и третьего рядов. В автомобиле предусмотрено множество удобных мест для хранения, включая органайзер на центральной консоли, скрытые подстаканники и бокс в центральном подлокотнике с функцией вентиляции, а также органайзер под полом в багажнике. Интерьер выполнен в черном цвете с сиденьями, обтянутыми качественной экокожей с перфорацией. Кроме того, для обеспечения комфорта и безопасности в салоне предусмотрен широкий набор технологических опций и электронных ассистентов.

В начальной комплектации Luxury кроссовера Geely Okavango полностью оборудован светодиодным освещением, включая фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни, указатели поворотов и задние комбинированные фонари. Также автомобиль укомплектован несущими рейлингами на крыше и легкосплавными 19-дюймовыми колесными дисками.

Мультифункциональное рулевое колесо с электроусилителем, функцией обогрева и отделкой кожей регулируется по вылету и высоте. Кресло водителя обладает электрорегулировкой в шести направлениях, а передние сиденья оснащены подогревом подушек и спинок. Кроме того, боковые сиденья второго ряда и внешние зеркала заднего вида обогреваются, как и форсунки стеклоомывателя, а также зона покоя передних стеклоочистителей. Электростеклоподъемники имеют защиту от защемления, а каждый ряд сидений оборудован индивидуальными светодиодными лампами для чтения. Удобную температуру в салоне обеспечивает двухзонный климат-контроль с отдельными воздуховодами для второго и третьего рядов сидений, а пассажиры на заднем ряду могут регулировать интенсивность системы вентиляции.

Для удобства водителя предусмотрен бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой в салоне или дистанционно с помощью кнопки на ключе, электромеханический стояночный тормоз с функцией удержания автомобиля на месте AutoHold, круиз-контроль с ограничителем скорости, система камер кругового обзора 360°, а также датчики парковки, давления в шинах, освещения и дождя.













Geely Okavanto 2024

Geely Okavanto

Цифровая приборная панель представлена на 10,25-дюймовом дисплее, а информационно-развлекательный комплекс с поддержкой Bluetooth и функцией дублирования экрана смартфона вынесен на центральный сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма. Аудиосистема включает шесть мощных динамиков. Для подзарядки внешних устройств предусмотрены два USB-разъема спереди и два на втором ряду, а также две электрические розетки на 12 вольт в передней консоли и багажном отделении.

Безопасность обеспечивают электронные ассистенты при старте на подъеме и движении под уклон, функции оповещения и помощи при экстренном торможении, защита от опрокидывания, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, электронная система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система и терминал вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме этого, в Geely Okavango установлено шесть подушек безопасности, включая фронтальные, боковые и занавесочного типа. Для перевозки детей предусмотрены крепления детских кресел стандарта ISOFIX на крайних сиденьях второго ряда и механизм блокировки открывания изнутри задних боковых дверей. Автомобиль также оснащен противоугонной сигнализацией и иммобилайзером.

В комплектации Flagship кроссовер дополнен системой мониторинга объектов в слепых зонах и предупреждением об опасности при открытии дверей, электронными помощниками при смене полосы и выезде задним ходом, а также функцией световой сигнализации для предупреждения наезда сзади. Водительское кресло оборудовано функциями памяти и комфортной посадки, а сиденье переднего пассажира — электрорегулировкой в четырех направлениях. Кроме того, кроссовер в этой версии оснащен передними датчиками парковки, беспроводной зарядкой для смартфонов, электроприводом двери багажника с функцией бесконтактного открывания и панорамной крышей с люком.

Информация о ценах и старте продаж новой модели на российском рынке будет объявлена дополнительно.