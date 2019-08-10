В Geely Atlas поставят Яндекс.Авто

Geely и Яндекс объявляют о начале сотрудничества

Международный автопроизводитель Geely и ведущая российская IT-компания «Яндекс» официально сообщили о начале сотрудничества. Уже в августе 2019 года стартуют продажи кроссоверов Geely Atlas 1,8T с обновленным мультимедийным головным устройством с предустановленной системой Яндекс.Авто.

Обновленная мультимедийная система с Яндекс.Авто будет устанавливаться на новые кроссоверы Geely Atlas с 1,8-литровым турбированным двигателем.

Водители смогут строить маршруты и искать заправки в Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку и управлять системой голосом с помощью Алисы. Продажи первых автомобилей Geely с информационно-развлекательной платформой начнутся 12 августа, тогда же будут объявлены и цены.

«Начало сотрудничества с компанией «Яндекс» открывает для нас новые перспективы. Компания Geely традиционно инвестирует в область развития технологий и инноваций для постоянного усовершенствования продукции и предоставляемых услуг мобильности. Сейчас с линейкой новой продукции марка Geely проходит новый этап стремительного становления на российском рынке – одном из ключевых для компании в мире. Таким образом, партнерство с ведущей российской компанией – поставщиком инновационных решений в области цифровых технологий – является для нас новой вехой в развитии марки на территории Российской Федерации. Мы клиентоориентированная компания, поэтому мы всегда стараемся предложить нашим покупателям максимальный уровень комфорта и современные технологии. Теперь мы рады предложить все удобства использования «Яндекс.Авто» российским покупателям Geely Atlas. Мы не стоим на месте и поэтому уверены, что это взаимовыгодное партнерство станет первым этапом в нашем сотрудничестве и уже в скором времени мы сможем представить новые продукты», – прокомментировал Чжан Шоухэ, заместитель генерального директора Geely Motors.

Geely Atlas уже долгое время удерживает звание самого популярного китайского автомобиля на российском рынке. Высокая популярность Geely Atlas в России прежде всего связана с появлением в конце февраля 2019 года долгожданной версии кроссовера с 1,8-литровым турбированным двигателем. Еще до официального заявления о начале продаж Atlas 1,8T вызвал большой интерес у российских покупателей, что впоследствии благоприятно отразилось на результатах компании в первом квартале 2019 года и продолжает положительно влиять на рост продаж – кроссовер Geely Atlas до сих пор остается главным бестселлером бренда.