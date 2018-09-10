Стали известны цены на новый Mitsubishi Outlander в России

Компания ММС Рус официально объявляет цены на обновленный Mitsubishi Outlander , производимый на заводе в Калуге

Самый популярный кроссовер Mitsubishi в России получил качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Передняя часть кроссовера оформлена в концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с усовершенствованной радиаторной решеткой, новым передним и задним бампером. Автомобиль отличается от предшественника так же новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков. Новый дизайн заднего спойлера для версий 2.4 Ultimate и 3.0 GT.

Основные изменения в интерьере обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года:

Воздуховоды для задних пассажиров (4WD версии)

Подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом «одного касания»

Новый профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой

Новый дизайн декоративной накладки центральной консоли и дверей

USB на передней панели

USB для задних пассажиров (при наличии Mitsubishi Connect)

Ниша для мелочей на передней консоли (2WD версии)

Электронный стояночный тормоз (4WD версии)

Улучшенные настройки подвески

Снижение шумов двигателя

Улучшенная шумоизоляция

Кроме изменений элементов экстерьера, интерьера и опционального оснащения, автомобиль получил новые настройки подвески и рулевого управления, что положительно отразилось на уровне обратной связи и комфорте при вождении автомобиля.

Автомобили будут оснащаются уже знакомыми и проверенными на российских дорогах бензиновыми двигателями 2.0л (146 л.с), 2.4л (167 л.с) в сочетании с вариатором INVECS-III, и 3.0л (227л.с) для версии GT с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все двигатели соответствуют стандарту ЕВРО-5. Как и в предыдущем модельном году автомобиль будет доступен с передним или полным приводом.