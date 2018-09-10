Стали известны цены на новый Mitsubishi Outlander в России

Самый популярный кроссовер Mitsubishi в России получил качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Передняя часть кроссовера оформлена в концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с усовершенствованной радиаторной решеткой, новым передним и задним бампером. Автомобиль отличается от предшественника так же новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков. Новый дизайн заднего спойлера для версий 2.4 Ultimate и 3.0 GT.
Основные изменения в интерьере обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года:
Кроме изменений элементов экстерьера, интерьера и опционального оснащения, автомобиль получил новые настройки подвески и рулевого управления, что положительно отразилось на уровне обратной связи и комфорте при вождении автомобиля.
Автомобили будут оснащаются уже знакомыми и проверенными на российских дорогах бензиновыми двигателями 2.0л (146 л.с), 2.4л (167 л.с) в сочетании с вариатором INVECS-III, и 3.0л (227л.с) для версии GT с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все двигатели соответствуют стандарту ЕВРО-5. Как и в предыдущем модельном году автомобиль будет доступен с передним или полным приводом.
C 2014 года www.amsrus.ru
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