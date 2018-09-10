Стали известны цены на новый Mitsubishi Outlander в России

Стали известны цены на новый Mitsubishi Outlander в России
Сентябрь 10 17:07 2018

Компания ММС Рус официально объявляет цены на обновленный Mitsubishi Outlander, производимый на заводе в Калуге

Самый популярный кроссовер Mitsubishi в России получил качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Передняя часть кроссовера оформлена в концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с усовершенствованной радиаторной решеткой, новым передним и задним бампером. Автомобиль отличается от предшественника так же новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков. Новый дизайн заднего спойлера для версий 2.4 Ultimate и 3.0 GT.

Основные изменения в интерьере обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года:

  • Воздуховоды для задних пассажиров (4WD версии)
  • Подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом «одного касания»
  • Новый профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой
  • Новый дизайн декоративной накладки центральной консоли и дверей
  • USB на передней панели
  • USB для задних пассажиров (при наличии Mitsubishi Connect)
  • Ниша для мелочей на передней консоли (2WD версии)
  • Электронный стояночный тормоз (4WD версии)
  • Улучшенные настройки подвески
  • Снижение шумов двигателя
  • Улучшенная шумоизоляция

Кроме изменений элементов экстерьера, интерьера и опционального оснащения, автомобиль получил новые настройки подвески и рулевого управления, что положительно отразилось на уровне обратной связи и комфорте при вождении автомобиля.

Автомобили будут оснащаются уже знакомыми и проверенными на российских дорогах бензиновыми двигателями 2.0л (146 л.с), 2.4л (167 л.с) в сочетании с вариатором INVECS-III, и 3.0л (227л.с) для версии GT с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все двигатели соответствуют стандарту ЕВРО-5. Как и в предыдущем модельном году автомобиль будет доступен с передним или полным приводом.

КомплектацияЦена в рублях
Outlander 2.0 Inform CVT 2WD1 639 000
Outlander 2.0 Invite CVT 2WD1 693 000
Outlander 2.0 Invite CVT 4WD1 803 000
Outlander 2.0 Intense+ CVT 4WD1 929 000
Outlander 2.0 Instyle CVT 4WD2 013 000
Outlander 2.4 Instyle CVT 4WD2 070 000
Outlander 2.4 Ultimate CVT 4WD2 220 000
Outlander 3.0 Sport AT S-AWC2 400 000

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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