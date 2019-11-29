Mitsubishi Pajero Sport стал победителем в сегменте Надежные автомобили

Состоялось итоговое мероприятие Рейтинги авто года – 2019, где в торжественной обстановке были объявлены результаты ежегодного исследования

Участники исследования выбрали трех победителей в разных ценовых категориях в сегментах Многоцелевые, Современные, Надежные и Семейные автомобили.

По результатам всероссийского ежегодного исследования Рейтинги авто года в 2019 году победителем в сегменте Надежные автомобили в ценовой категории от 1,4 до 2,9 млн рублей стал Mitsubishi Pajero Sport.

Голосование проводилось на основе каталога автомобилей, официально представленных на российском рынке на момент опросов. В каждом сегменте респондентам предлагалось выбрать три модели, которые, по их мнению, максимально соответствуют заданной теме, а также указать самые значимые параметры выбранного автомобиля из предложенного списка.

Основываясь на поведенческой модели покупателя, результаты каждого сегмента были поделены на три ценовые категории: до 1,4 млн рублей, от 1,4 до 2,9 млн рублей и свыше 2,9 млн рублей.

В результате исследования были сформированы по три рейтинга в представленных 4 сегментах, где каждой модели присвоены три топовых характеристики, которые являются решающими для потребителя при выборе автомобиля.