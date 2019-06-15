Lexus выступил в роли официального партнера фильма «Люди в чёрном: Интернэшнл»

Премиальный кроссовер Lexus RX и флагманский внедорожник Lexus LX стали официальными автомобилями секретного агентства «Люди в чёрном».

Тайная организация «Люди в чёрном» уже не раз защищала Землю от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять – шпион в их рядах.

«Люди в чёрном: Интернэшнл» удивит кинозрителей новыми агентами, оружием, пришельцами и локациями. Помимо Криса Хемсворта и Тессы Томпсон, сыгравших роли агентов Эйч и М, роли в картине получили Эмма Томпсон в роли главы организации, а также Лиам Нисон, Ребекка Фергюсон, Кумэйл Нанджиани и другие актёры.

Для выполнения задания «Людям в чёрном» необходимы мощные автомобили для скоростных погонь, самые продвинутые технологии для борьбы с пришельцами и изысканный стиль, подходящий наиболее засекреченной спецслужбе в Галактике.

В сценах схватки с инопланетянами задействованы премиальный кроссовер Lexus RX и флагманский внедорожник Lexus LX. В России Lexus RX и LX также предлагаются в специальных версиях Lexus RX Black Royal и Lexus LX Black Vision, которые подойдут тем, кто стремится к утонченной роскоши, ценит мастерство исполнения и предпочитает выделяться на дороге.

Помимо кроссоверов и внедорожников Lexus в фильме также присутствует премиальное спортивное купе Lexus RC F, которое агенты «Людей в чёрном» используют для скоростных погонь. Роскошный спортивный автомобиль пережил захватывающие изменения, которые сделали обновленную модель быстрее и легче, а также подготовили ее к перевозке агентов «Людей в чёрном» во время их задач по спасению вселенной. В фильме купе может также похвастаться удивительными инопланетными технологиями: с помощью нажатия одной кнопки автомобиль способен трансформироваться в самый мощный ОЛО (Опознанный летающий объект), когда-либо созданный Lexus. Кроме того, благодаря технологиям, предоставленным инопланетными партнерами Lexus, роскошный RC F способен достичь любой точки вселенной за считанные секунды. Также это – единственная модель Lexus, предлагаемая в наиболее тёмном чёрном цвете во вселенной – Umbra Black.

Сотрудничество Lexus и Sony Pictures в картине «Люди в чёрном: Интернэшнл» включает в себя демонстрацию автомобилей в фильме и эксклюзивную версию RC F для «Людей в Черном».