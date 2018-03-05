Porsche представляет блокчейн-технологии для автомобилей 9

Совместно с берлинским стартапом XAIN Porsche проводит испытания блокчейн-технологий, предназначенных для автомобилей.

Таким образом, компания из Цуффенхаузена стала первым автопроизводителем, внедрившим и успешно испытавшим блокчейн в автомобиле. Транзакции по данной технологии отличаются безопасностью и значительно более высокой скоростью обработки, чем все предшествующие решения. Среди испытанных возможностей, в частности, были дистанционное отпирание и запирание дверей при помощи приложения, предоставление временного доступа к автомобилю, а также ряд новых бизнес-моделей, основанных на сборе шифрованных данных. В ходе дальнейшего развития технологии также могут быть использованы для усовершенствования беспилотного вождения.

Блокчейн – это децентрализованный протокол для обмена данными между деловыми партнерами. Данная технология лежит в основе таких известных криптовалют, как Bitcoin и Ethereum. Каждое изменение фиксируется в блоках данных, расположенных в хронологическом порядке. Благодаря этому достигается прозрачность и защита от манипуляций. По словам главного специалиста по финансовой стратегии Porsche Оливера Дёринга, данная технология имеет огромный потенциал: «Мы можем использовать блокчейн для еще более оперативной и безопасной передачи данных, гарантируя нашим клиентам еще больше спокойствия в будущем при выполнении таких действий, как зарядка, парковка или предоставление третьим лицам (например, службе доставки) временного доступа в автомобиль. Мы преобразуем инновационную технологию в преимущества для клиентов».

На основе блокчейна можно создавать быстрые и безопасные сервисы. Автомобиль становится частью блокчейна, благодаря чему появляется возможность реализации оффлайн-соединения – без подключения к промежуточному серверу. Процедура отпирания и запирания автомобиля при помощи приложения, например, в таком случае занимает всего 1,6 секунды, что до шести раз быстрее, чем ранее. Кроме того, данные надежно защищены эффективным алгоритмом шифрования. Данный процесс гарантирует документирование всех действий в блокчейне, защиту от несанкционированных манипуляций и возможность просмотра всей информации в приложении. Например, распределение прав доступа в цифровом виде становится еще более безопасным, владелец может контролировать процесс в любой момент времени. Доступ может также предоставляться дистанционно.

Новые бизнес-модели на базе блокчейна.

Помимо прочего, новая технология позволяет удобно и безопасно предоставлять временный доступ в автомобиль. Блокчейн также может использоваться для установки защищенного соединения с автомобилем и получения доступа к его данным и функциям. В то же самое время технология защищает всю коммуникацию между участниками. Интеграция сторонних поставщиков услуг может осуществляться без использования дополнительного оборудования – при помощи так называемых смарт-контрактов. Смарт-контракты – это автоматизированные контракты, осуществляющие транзакции после наступления заранее заданных условий. Это значит, что соответствие требованиям контролируется при помощи технологий. «Данные сверхсовременные решения помогут нам развивать стратегию электромобильности: от еще более быстрой, простой и безопасной аутентификации на зарядных станциях до процесса оплаты», – отмечает вице-президент Porsche по электрическим и электронным системам Уве Михаэль.

Porsche также разрабатывает ряд новых бизнес-моделей, основанных на технологии блокчейн. После проверяемого документирования данные, подлежащие обработке, локально шифруются в распределенной цепочке блоков. Пользователь контролирует данные, самостоятельно решая, как использовать их в той или иной ситуации. Все действия фиксируются в блокчейне, благодаря чему все удаления остаются максимально прозрачными. На этой основе в будущем могут быть созданы усовершенствованные функции беспилотного вождения. Локальные данные могут быть использованы для регионального обучения и последующего безопасного обмена информацией с другими автомобилями. Клиенты смогут использовать данные, которые передаются по защищенным каналам, от других транспортных средств.

Летом прошлого года стартап XAIN стал победителем первого конкурса инноваций Porsche Innovation Contest, посвященного блокчейну, опередив более 100 других претендентов. Вслед за конкурсом междисциплинарные группы Porsche совместно с XAIN на протяжении трех месяцев работали над созданием и тестированием приложений. Porsche Panamera был оснащен технологией блокчейн с использованием процесса энергоэффективного майнинга от XAIN. Кроме того, в настоящий момент Porsche разрабатывает дополнительные применения данной технологии, в том числе в области зарядки и парковки.

Компания XAIN занимается созданием различных решений в области технологий блокчейн и искусственного интеллекта, фокусируясь на интеллектуальных решениях для промышленности. Основатели стартапа Лейф-Ниссен Люндбэк и Феликс Хаманн уделяют особое внимание автомобильной отрасли, в которой они начинали свою деятельность. Совместно с учеными из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона XAIN удалось за последние несколько лет разработать блокчейн-систему, значительно сокращающую энергозатратность майнинга. Это значит, что предлагаемые XAIN решения также могут использоваться в мобильных устройствах и автомобилях.