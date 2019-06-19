Завод Hyundai передал два новых автомобиля техникуму “Автосервис”

Российский завод Hyundai передал два автомобиля и автокомпоненты техникуму “Автосервис”

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» передал Санкт-Петербургскому профессиональному образовательному учреждению «Техникум “Автосервис”» два автомобиля Hyundai и автокомпоненты в качестве учебных моделей.

17 июня 2019 года учебное заведение получило от предприятия Hyundai Solaris и Hyundai Creta, сошедшие с конвейера в сентябре 2018 года на стадии массового производства и прошедшие полный цикл лабораторных климатических испытаний. Hyundai Solaris оснащен современным двигателем Kappa мощностью 1,4 литра и 6-ступенчатой механической коробкой передач, а Hyundai Creta – двигателем Gamma мощностью 1,6 литра и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Помимо автомобилей, российский завод Hyundai также передал техникуму «Автосервис» 2 двигателя внутреннего сгорания, 2 трансмиссии и 14 комплектов униформы для проведения учебных занятий. Машины и автокомпоненты, переданные техникуму, позволят учащимся закрепить полученные теоретические знания на практике и получить опыт обслуживания современных автомобилей. Кроме того, как отметил во время церемонии передачи административный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрей Казьмерчук, это поможет учащимся в подготовке к конкурсу профессионального мастерства по стандартамWorld Skills Russia.

«Наш завод всесторонне поддерживает развитие профессионального образования. Мы стараемся предоставлять самые современные учебные модели для практической тренировки студентов. Помимо этого, вот уже второй год подряд четверо наших сотрудников принимают участие в демонстрационных экзаменах по стандартам WorldSkills в качестве членов жюри», – добавил Андрей Казьмерчук.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге уже несколько лет подряд поддерживает техникум «Автосервис» в рамках программы развития талантливой молодежи. Начиная с 2016 года «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» ежегодно передает учебному заведению автомобили, двигатели, трансмиссии, колеса и другие автокомпоненты.

Техникум «Автосервис» является ведущим образовательным учреждением Санкт-Петербурга, обучающим профессии «Автомеханик» для автосервиса. Каждый год более 200 выпускников техникума получают дипломы по профессиям автомеханика и слесаря по ремонту автомобилей.