Hyundai Motor назначила Хосе Муньоса на должность соруководителя компании

Hyundai Motor объявила о назначении Хосе Муньоса, главы американского подразделения и главного операционного директора компании, на должность со-CEO. Это первый случай в истории южнокорейской корпорации, когда иностранный гражданин был назначен на столь высокую должность. В пресс-релизе компании говорится, что изменения направлены на усиление глобальной конкурентоспособности и подготовку к возможным вызовам в мировой бизнес-среде.

Хосе Муньос, уроженец Испании и гражданин США, присоединился к Hyundai в 2019 году, возглавив североамериканское подразделение. За это время он сыграл ключевую роль в достижении рекордных продаж на этом рынке. До прихода в Hyundai он более 15 лет работал в Nissan Motor, где считался одним из претендентов на руководство после ухода Карлоса Гона.

В структуре управления Hyundai на посту со-CEO Муньос будет подчиняться исполнительному председателю компании Эйсуну Чунгу, а также другим руководителям: Чан Чжэ Хуну, который становится вице-председателем группы, и Ли Дон Соку.

Для усиления глобальных внешних связей Hyundai также назначила Сунга Кима, бывшего дипломата США, который ранее работал над подготовкой саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. В компании сообщили, что его новый опыт поможет решать внешнеполитические вопросы и укреплять позиции бренда на международной арене.

Hyundai и Kia, которые совместно занимают третье место в мировом автопроме, сталкиваются с серьезными вызовами на американском рынке. Около 60% продаж компании в США приходится на импортные автомобили, что делает Hyundai уязвимой к изменениям тарифной политики.

Потенциальные изменения, предложенные новой администрацией, включают повышение тарифов до 200% на автомобили, произведенные в Мексике. Это может существенно повлиять на Kia, имеющую завод в этой стране.

Компания начала производство электромобилей на заводе в Джорджии в октябре, чтобы соответствовать требованиям федеральных налоговых льгот, введенных администрацией Байдена. Кроме того, Hyundai анонсировала строительство двух заводов по производству аккумуляторов совместно с LG Energy Solution и SK On. Однако источники утверждают, что планы новой администрации США могут включать отмену льгот в размере $7 500 на покупку электромобилей, что создаст дополнительные сложности для бренда.

Несмотря на это, Hyundai остается вторым крупнейшим продавцом электромобилей в США после Tesla. В компании считают, что изменения в руководстве помогут эффективнее адаптироваться к внешним вызовам и укрепить позиции на рынке.