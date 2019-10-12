LADA #СLUB – старт продаж лимитированной серии

LADA #СLUB – старт продаж лимитированной серии
Октябрь 12 23:11 2019

LADA объявляет о старте продаж лимитированной серии #CLUB. 

  • LADA #CLUB – новая линейка автомобилей Granta, XRAY и Largus
  • LADA #CLUB – особый логотип, элементы дизайна и набор оборудования
  • LADA #CLUB – опции топ-комплектаций по специальной цене

Специальная комплектация создана для тех, кто питает страсть к комфорту, стремится выделиться в потоке, но при этом предпочитает делать разумный выбор.

LADA

LADA CLUB

LADA #CLUB – это седан и лифтбэк Granta, компактный кроссовер XRAY и универсал Largus, выполненные на базе комплектации Comfort, но с элементами топ-версий Luxe. Концепция LADA #CLUB предусматривает наличие новых оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна: шильды «#CLUB», размещенные на багажной двери, новая обивка сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета. При этом дополнительное оборудование в лимитированной серии предлагается по особо выгодной цене.

LADA Granta #CLUB доступна с тремя вариантами силового агрегата – 1,6л 87 л.с. МКПП, 1,6л 106 л.с МКПП и 1,6л 98 л.с. АКПП. В состав базового набора оборудования входят обогрев сидений и кондиционер. #CLUB отличается следующими дополнительными опциями: обогрев ветрового стекла и датчики парковки, 15-дюймовые легкосплавные диски «Райден», хромированная отделка рычага МКПП и черные глянцевые вставки на рулевом колесе. Стартовая стоимость седана и лифтбэка LADA Granta #CLUB – 543 900 рублей и 558 900 рублей соответственно. Разница в цене с комплектацией Comfort составляет всего 17 500 рублей.

LADA XRAY #CLUB оснащается тремя вариантами двигателя –1,6л МКПП, 1,8л  МКПП и 1,8л АМТ.  Лимитированное исполнение включает в себя климат-контроль, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, парктроник, глубокую тонировку стекол, 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс». В комплектации #Club клиенту данный набор оборудования предлагается за 25 000 рублей. Стартовая стоимость автомобиля – 737 900 рублей.

LADA Largus #CLUB со 106-сильным двигателем и МКПП предусматривает датчики парковки, глубокую тонировку задних стекол и 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс» (впервые на LADA Largus). Специальная доплата за исполнение #CLUB -15 тысяч рублей. Стоимость 5-местного LADA Largus #CLUB стартует от 707 900 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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