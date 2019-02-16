Nissan и NISMO анонсируют программы спортивных соревнований на 2019 год

Nissan первым из японских компаний присоединился к серии уличных гонок для электромобилей

В 2019 году Nissan и NISMO будут участвовать в различных автогонках; в числе главных событий – чемпион Формулы Е и Super GT, а также соревнования в классе GT3. Кроме того, компания будет поставлять двигатели для спортивных автомобилей-прототипов.

Чемпионат Формулы Е позволяет компании продемонстрировать мощность и динамичность своих EV, как аспект Nissan Intelligent Mobility. Эта концепция определяет взгляды компании на то, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества. На основе многолетнего опыта разработки и производства Nissan LEAF – самого популярного электромобиля в мире – Nissan создал для своего автомобиля формулы Е новую силовую установку, в том числе новый электромотор, инвертор и коробку передач, а также программное обеспечение.

«Наша программа для Формулы Е объединяет знания Nissan (мирового лидера в сфере электромобилей), более чем 30-летний опыт NISMO в инновациях для автоспорта и навыки нашего партнера по гонкам – e.dams, побеждавшего в Формуле Е, – сказал Майкл Каркамо, директор глобального отделения мотоспорта Nissan (NISMO). – Все это дает Nissan ценные данные, которые помогут нам создавать для покупателей электромобили более высокого качества».

Nissan и NISMO стремятся повысить свою конкурентоспособность в классе GT500 чемпионата Super GT и вернуться гоночную серию. С этой целью они значительно пересмотрели технические и программные аспекты автомобилей.

Главный операционный директор NISMO Мотохиро Мацумура (Motohiro Matsumura) выступит в роли исполнительного директора команд Nissan. Тошикацу Танака (Toshikazu Tanaka), корпоративный вице-президент NISMO, станет руководителем команды NDDP Racing. Сатоши Мотояма (Satoshi Motoyama), который 22 года участвовал в гонках GT500, трижды становился чемпионом серии и завоевал для Nissan и NISMO 16 побед, поддержит Мацумура, заняв должность исполнительного советника.

В 2019 году на автомобиле Nissan GT-R NISMO GT500 появится ряд усовершенствований. В частности, улучшится баланс аэродинамических сил, будет пересмотрено распределение весовых нагрузок, повышена мощность двигателя и оптимизирован график силовых и энергетических характеристик.