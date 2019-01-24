Седан Hyundai Solaris получит вариатор и фонари от Lexus

Седан Hyundai Solaris получит вариатор и фонари от Lexus
Январь 24 22:05 2019

Hyundai начала испытания обновленного седана Hyundai Verna, больше известного в России как Solaris

Первые шпионские снимки с тестов опубликовал китайский портал Bitauto.

Hyundai-SolarisСудя по фотографиям, корейцы всё сильнее «затягивают» бюджетный седан в C-класс. По крайней мере, на это указывают «посвежевший» благодаря светодиодной оптике передок и совершенно новые задние фонари, по форме напоминающие аналоги с японского Lexus IS. В салоне изменения не столь существенны: всего лишь новая мультимедийная система и более качественные материалы отделки.Hyundai-SolarisВ моторной гамме рестайлингового Hyundai Verna/Solaris по-прежнему останутся 1,4- и 1,6-литровые атмосферные двигатели мощностью 100 и 123 лошадиных сил. Правда, пару им теперь составит не 6-ступенчатый «автомат», а новый бесступенчатый «вариатор». В начальных версиях также предложат 6-ступенчатую механическую трансмиссию.Hyundai-SolarisКак сообщает автор, дату премьеры новинки должны объявить в ближайшее время.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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