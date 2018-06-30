Новые условия гарантии на внедорожники Chevrolet NIVA, а также запуск акции «Уверенность без ограничений» с 1 июля от ЗАО «Джи ЭМ-АВТОВАЗ». По условиям акции, приобретая новый автомобиль Chevrolet NIVA у официальных дилеров в период с 1 июля по 31 августа 2018 г, новый владелец получает в подарок ТО1 и ТО2.
Постоянная работа над улучшением качества автомобиля позволила производителю предложить владельцам Chevrolet NIVA новые гарантийные условия, исключающие ограничение пробега.
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» гарантирует, что на всех автомобилях, проданных с 1 июля 2018 года, бесплатно будут устраняться:
С целью повышения доступности технического обслуживания и привлечения владельцев в сервисы официальных дилеров внесены изменения в регламент проведения работ по ТО, а также межсервиcные интервалы (ТО1 проводится на пробеге 2 500км, ТО2 — 10 000км, далее через каждые 15 000км).
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