Почему на российском рынке остановлены продажи Mazda3

Почему на российском рынке остановлены продажи Mazda3
07 ноября 18:11 2020

Мы успели потерять Cadillac CT6, Renault Dokker и Koleos, Volkswagen Golf и Arteon, Chevrolet Camaro и Corvette. Кроме того, многие марки пересмотрели спецификации своих моделей, оставив из них лишь самые ликвидные.

Досталось и «Мазде», сообщает Автовзгляд. Продажи хетчбэка и седана Mazda3 в России остановлены. Правда, временно. Во всяком случае, об этом сообщили в официальном представительстве марки. Не исключено, что если ситуация на падающем рынке будет улучшаться, модель вновь станет доступной для заказа.

Причина таких радикальных действий автопроизводителя, по сообщению Regnum – возросший с 1 января 2020 года утильсбор на легковые машины в России.

В начале года российское правительство более чем в два раза увеличило утильсбор на легковые машины. Теперь он составляет для авто с мотором от литра до двух 178 тыс. рублей, а на модели с мотором от двух до трёх литров — 281 тыс. рублей.

При этом на автомобили, которые выпускаются в России, предусмотрена компенсация утильсбора тем автопредприятиям, которые заключили специнвестконтракт и выполняют взятые на себя обязательства. Соответственно на импортируемые автомобили правительство не компенсирует утильсбор.

При старом утильсборе Mazda3 2019 года выпуска была сравнима по стоимости с седаном Mazda6 и кроссовером CX-5, а при новом — авто оказалось бы дороже. Поэтому импортировать в РФ машину в этом году компании нет смысла.

У официальных дилеров Mazda цены на хетч «Матрешку» начинались от 1 490 000 рублей.

На тему:
  Article "tagged" as:
Mazdamazda 3Mazda3
  Categories:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Топ популярных автомобилей

Топ популярных автомобилей 1

Hyundai Motor раскрывает свою концепцию на Миланской неделе дизайна 2019

Hyundai Motor раскрывает свою концепцию на Миланской неделе дизайна 2019

Юбилеи ŠKODA

Юбилеи ŠKODA 1

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.

Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.