Почему на российском рынке остановлены продажи Mazda3

\u041c\u044b \u0443\u0441\u043f\u0435\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c Cadillac CT6, Renault Dokker \u0438 Koleos, Volkswagen Golf \u0438 Arteon, Chevrolet Camaro \u0438 Corvette. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439, \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0432 \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0448\u044c \u0441\u0430\u043c\u044b\u0435 \u043b\u0438\u043a\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u0435. \u0414\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0438 \u00ab\u041c\u0430\u0437\u0434\u0435\u00bb, \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0410\u0432\u0442\u043e\u0432\u0437\u0433\u043b\u044f\u0434. \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0445\u0435\u0442\u0447\u0431\u044d\u043a\u0430 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043d\u0430 Mazda3 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b. \u041f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430, \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e. \u0412\u043e \u0432\u0441\u044f\u043a\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435, \u043e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0435 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438. \u041d\u0435 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0434\u0430\u044e\u0449\u0435\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430. \u041f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0434\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f, \u043f\u043e \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044e Regnum \u2013 \u0432\u043e\u0437\u0440\u043e\u0441\u0448\u0438\u0439 \u0441 1 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044f 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0443\u0442\u0438\u043b\u044c\u0441\u0431\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u0412 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432 \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u043e \u0443\u0442\u0438\u043b\u044c\u0441\u0431\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b. \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043e\u043d \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e \u0441 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043e\u0442 \u043b\u0438\u0442\u0440\u0430 \u0434\u043e \u0434\u0432\u0443\u0445 178 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u0430 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043e\u0442 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0434\u043e \u0442\u0440\u0451\u0445 \u043b\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432 \u2014 281 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u043d\u0441\u0430\u0446\u0438\u044f \u0443\u0442\u0438\u043b\u044c\u0441\u0431\u043e\u0440\u0430 \u0442\u0435\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u044f\u043c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442 \u0438 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0432\u0437\u044f\u0442\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430. \u0421\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0438\u043c\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0443\u0442\u0438\u043b\u044c\u0441\u0431\u043e\u0440. \u041f\u0440\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u043e\u043c \u0443\u0442\u0438\u043b\u044c\u0441\u0431\u043e\u0440\u0435 Mazda3\u20092019 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u043c\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043d\u043e\u043c Mazda6 \u0438 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u043c CX-5, \u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u2014 \u0430\u0432\u0442\u043e \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0431\u044b \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0438\u043c\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0420\u0424 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0443 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0435\u0442 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0430. \u0423 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u043e\u0432 Mazda \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0445\u0435\u0442\u0447 \u00ab\u041c\u0430\u0442\u0440\u0435\u0448\u043a\u0443\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043e\u0442 1 490 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439.