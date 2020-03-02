Кроссовер с защитой от коронавируса собрал 30 тысяч предзаказов за сутки

02 марта 22:11 2020

Компания Geely начала приём заказов на кроссовер Icon, разработанный совместно с Volvo

Китайский автопроизводитель объявил, что новинка оснащается специальной климатической установкой IAPS, которая способна защитить обитателей салона от бактерий и вирусов. Спрос превзошёл ожидания: за первые сутки было собрано свыше 30 тысяч предзаказов.

Фирма Geely оценила базовую версию кроссовера Icon в 115 800 юаней (1,1 миллиона рублей) — это примерно на 4000 юаней (38 тысяч рублей) меньше, чем стартовая цена китайского аналога Hyundai Creta. Топовое исполнение обойдётся в 128 800 юаней (1,23 миллиона рублей).

Помимо специальной климатической системы IAPS, которая может защитить от коронавируса, в стандартное оснащение входят 10,25-дюймовая виртуальная приборная панель, тачскрин мультимедиасистемы с такой же диагональю, подогрев передних кресел, круиз-контроль и система бесключевого доступа.

Geely Icon

Фото: Geely Icon

Единственный доступный силовой агрегат для Geely Icon — 1,5-литровая 177-сильная (255 Нм крутящего момента) «турботройка», знакомая по Volvo XC40. Трансмиссия — преселективный семиступенчатый «робот», привод — на передние колёса.

Опционально кроссовер можно электрифицировать, доукомплектовав 48-вольтовым стартер-генератором. Гибридизация снизит расход топлива и увеличит пиковую отдачу до 190 сил и 300 Нм.

Установку IAPS можно считать системой защиты от бактерий первого уровня, ведь Geely планирует разработать специальный автомобиль с противовирусными материалами отделки и продвинутыми фильтрами климатической установки. На проект выделено 370 миллионов юаней (свыше 3,5 миллиарда рублей).

Что касается Geely Icon, то вседорожник может появиться в России, ведь модель заявлена как «глобальная». Впрочем, пока российский офис Geely заявил, что говорить о перспективах продаж за пределами Китая преждевременно.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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