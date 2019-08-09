Масштабный турнир по вождению автозаков пройдет в Москве 10 августа

ФСИН России проведет 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков

Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства. Как сообщили в службе, участники из числа водителей подразделений ФСИН из разных регионов страны продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

Турнир проводится уже третий год подряд. В прошлом году в нем приняли участие водители спецавтомобилей из Тулы, Рязани, Владимира, Смоленска, Калуги, Нижнего Новгорода, Костромы, Московской области, а также из управления автотранспорта ФСИН России.

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