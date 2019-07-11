4 этап ралли «Шёлковый путь» был отмечен большим количеством событий

В окрестностях монгольской столицы – города Улан-Батор – состоялся четвёртый из десяти этапов международного ралли «Шёлковый путь».

Ралли проходит по территории трех стран – России, Монголии и Китаю. Общая протяжённость гонки составляет 5003 километра, при этом дистанция спецучастков равняется 2589 километрам.

Этап 4. Улан-Батор – Улан-Батор

После сравнительно спокойного третьего этапа международного ралли «Шёлковый путь» четвёртый был отмечен большим количеством событий. В итоге во всех основных зачётах первыми на финише оказались представители одних и тех же команд – дуэт пилотов заводской команды KTM сделал дубль в мотозачёте, две Toyota Hilux возглавили зачёт внедорожников и сразу три “МАЗа” оказались на трёх первых позициях грузового зачёта!

KTM побеждает, Honda решает

Сегодня участники мотозачёта ралли «Шёлковый путь» начали двухдневный марафонский спецучасток. Основной задачей райдеров было не только и не столько показать высокий темп, а сохранить мотоцикл и резину в целости и сохранности. Но, к сожалению, сделать это удалось далеко не всем.

Начавший четвёртый день лидером пилот Monster Energy Honda Team Кевин Бенавидес понимал, что первая стартовая позиция повлечёт за собой потерю времени. Но в его планы совсем не входил отказ передних тормозов в самом начале скоростного участка – уже на сороковом километре из запланированных 477 Кевин остался только с задним тормозом. Бенавидес-старший добрался до финиша только двенадцатым, проиграв победителю этапа Сэму Сандерленду 18,5 минут.

Однако после финиша проблемы у Кевина только начались. Дело в том, что по правилам проведения марафонского этапа участники обязаны ремонтировать свои мотоциклы самостоятельно, используя лишь те запасные части, которые есть у них с собой на борту. Запасных передних тормозов ни у кого из пилотов заводской Honda не оказалось.

Теперь руководство команды и гонщики стоят перед сложным выбором – что же делать? У них есть несколько вариантов. Во-первых, можно отправить мотоцикл Кевина Бенавидеса завтра на трассу в том же состоянии, что есть сейчас – то есть без переднего тормоза. Однако это плохо по той причине, что это небезопасно, приведёт к потере ещё 15-20 минут и, наконец, это выставит заводскую команду в невыгодном цвете с точки зрения PR.

Второй вариант – снять передний тормоз с мотоцикла Хосе Корнехо и поставить его на Honda Бенавидеса. При этом Бенавидес сможет продолжить гонку без штрафа, а вот Корнехо для того, чтобы получить новый тормоз придётся нарушить режим «закрытого парка», забрать необходимую деталь из автомобиля-технички и установить на свой мотоцикл. По итогам четвёртого спецучастка Кевин Бенавидес занимает четвёртое место в 15 с половиной минутах позади лидера, а Хосе Корнехо – десятое в 34 с половиной минутах позади. Логичнее, что штраф возьмёт на себя тот, кто имеет худшую позицию в таблице результатов.

На то, чтобы принять решение у команды Honda есть целая ночь – временных ограничений на проведение ремонта силами гонщиков нет.

В отличие от Honda день для гонщиков заводской команды KTM прошёл идеально – Сэм Сандерленд одержал вторую победу, а Люсиано Бенавидес финишировал вторым в 3 минутах 46 секундах позади британца.

Замкнул тройку призёров Джоан Барреда, однако и этому пилоту Honda не повезло – под финиш спецучастка он допустил ошибку в навигации и уехал в сторону от трассы. Пока что неизвестно получит ли испанец за это какой-то штраф.

На данный момент положение в тройке лидеров по итогам четырёх дней совпадает с итогами четвёртого спецучастка – Сандерленд лидирует, далее Люсиано Бенавидес и Джоан Барреда.

Больше всех не повезло на данном этапе Анастасии Нифонтовой. Российская гонщица упала и получила травму руки. После падения вертолёт организаторов ралли «Шёлковый путь» доставил её в мобильный госпиталь на бивуаке гонки, где врачи обследовали гонщицу и после проведения необходимых процедур Анастасия покинула медицинское учреждение.

Анастасия Нифонтова: “Где-то километров через 10 после зоны дозаправки я так увлеклась пилотированием по ходовым дорожкам, что по собственной вине прозевала в дорожной книге пометку “Яма-3”. На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой и я на всем ходу, успев только чуть-чуть приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла и меня оттуда катапультировало… Вот тут медики мне все повреждения осмотрели, кстати говоря, тут отличный медицинский пункт – есть рентген и УЗИ. Меня осмотрели и установили, что сломана ключица. Для меня это первое большое соревнование, на котором я не финиширую. Видимо придется брать реванш в следующем году».

Соник отрывается от соперников

Рафал Соник выиграл четвёртый спецучасток в зачёте квадроциклов и резко увеличил свой отрыв от соперников – на финише он опередил Александра Максимова на 1 минуту 14 секунд.

Россиянин сегодня был вынужден остановиться на трассе – у него закончилось топливо. К счастью мимо проезжала Анастасия Нифонтова, которая отдала ему дополнительные топливные баки со своего мотоцикла и Максимов смог продолжить гонку.

Третий участник зачёта Аркадиуш Линднер всё ещё на трассе – его тащит на буксире автомобиль-эвакуатор организаторов ралли «Шёлковый путь».

Toyota против всех

Заводской команде Toyota словно мало того, что её пилот Нассер Аль-Аттия выиграл все прошедшие спецучастки ралли «Шёлковый путь» – на финише четвёртого этапа гонщики коллектива сделали дубль: Аль-Аттия показал лучшее время, вторым стал Эрик ван Лун.

Помимо двух Toyota Hilux и занявшего сегодня восьмое место россиянина Дениса Кротова семь остальных мест в десятке лучших на финише спецучастка заняли гонщики, выступающие на заднеприводных багги.

Третье место занял Лю Кун, далее: Жером Пелише, Дзи Ян Ганг, Дзи Ронг, Хан Вей. Замкнули же десятку лучших Сун Пинг и Джан Мин.

По итогам четырёх этапов гонку по-прежнему возглавляет Нассер Аль-Аттия, вторым идёт Лю Кун, а замыкает тройку… Жером Пелише! В промежуточной классификации французский пилот отставал от Хан Вея на 17 секунд, но позднее китайский гонщик получил двухминутную пенализацию за превышение скорости и участники поменялись местами.

В зачёте Т2 очередную победу одержал Акира Миура, Александр Зайцев стал вторым.

А вот в Т3 лучшим стал Сергей Карякин, оставивший позади Остина Джонса и своего товарища по команде Алексея Шмотьева.

МАЗ, МАЗ и ещё раз МАЗ!

Итоги четвёртого этапа ралли «Шёлковый путь» стали настоящим праздником для болельщиков команды МАЗ-СПОРТавто. Впервые в истории команды три первых места на финише спецучастка оказались заняты экипажами белорусского коллектива. В предыдущие годы в тройке лидеров помимо гонщиков МАЗа оказывались пилоты других коллективов, но сегодня лавры победителей поделили именно три белорусских экипажа.

Сергей Вязович одержал третью победу с начала гонки и значительно укрепил своё лидерство. Александр Василевский показал второй результат, Алексей Вишневский финишировал третьим.

Что же случилось с грузовиками команды “КАМАЗ-мастер”? Лучшим представителем коллектива на финише был Сергей Куприянов – это также произошло впервые в истории команды. Россиянину пришлось остановиться на трассе для того, чтобы вытащить застрявшую багги Давида Бенсадуна. Но после этого Куприянов проехал спецучасток без каких-либо проблем и финишировал четвёртым, менее чем в четырёх минутах позади Вишневского. А вот у трёх остальных гонщиков коллектива сегодня день не задался…

И Андрей Каргинов, и Антон Шибалов, и Айрат Мардеев были вынуждены дважды останавливаться для замены колёс. Помимо двух остановок для замены резины, Каргинову пришлось останавливаться ещё четыре раза – приходилось доливать воду в пробитый радиатор и охлаждать перегревающийся мотор.

Итоги четвёртого спецучастка для гонщиков на КАМАЗах оказались неутешительными – Антон Шибалов финишировал пятым в 17 минутах 33 секундах позади Вязовича, Айрат Мардеев стал шестым и проиграл белорусскому пилоту почти 20 минут, а Андрей Каргинов занял седьмое место в 27 минутах позади победителя этапа.

В результате после четырёх этапов гонку продолжает возглавлять Сергей Вязович. Вторым в 23 минутах идёт Антон Шибалов. Замыкает тройку лидеров Андрей Каргинов – он в 31 минуте позади Вязовича.

Завтра участникам предстоит преодолеть дистанцию пятого этапа по маршруту “Улан-Батор – Мандалгоби”. Общая протяжённость этапа составит 365 километров, при этом дистанция спецучастка будет равняться 337 километрам.