Audi представит A6 нового поколения 6 марта 9

В рамках 88-го Международного автосалона в Женеве Audi впервые представит A6 нового поколения.

Динамичный и элегантный Audi A6 задает новые стандарты в премиум-классе, сочетая широкий спектр цифровых технологий, непревзойденный уровень комфорта и спортивный характер. Audi также представит два новых автомобиля премиального сегмента — модели Audi A7 и Audi A8.

Все желающие смогут посмотреть пресс-конференцию Audi, которая пройдет во вторник 6 марта и начнется в 11:00 по московскому времени. Audi будет вести трансляцию через спутниковые каналы, в сети Интернет, а также с использованием технологии Smart TV. После завершения мероприятия запись пресс-конференции и другие видеоматериалы будут доступны по ссылке .