Audi представит A6 нового поколения 6 марта
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Audi представит A6 нового поколения 6 марта
Март 05 12:08 2018

В рамках 88-го Международного автосалона в Женеве Audi впервые представит A6 нового поколения.

Динамичный и элегантный Audi A6 задает новые стандарты в премиум-классе, сочетая широкий спектр цифровых технологий, непревзойденный уровень комфорта и спортивный характер. Audi также представит два новых автомобиля премиального сегмента — модели Audi A7 и Audi A8.

Все желающие смогут посмотреть пресс-конференцию Audi, которая пройдет во вторник 6 марта и начнется в 11:00 по московскому времени. Audi будет вести трансляцию через спутниковые каналы, в сети Интернет, а также с использованием технологии Smart TV. После завершения мероприятия запись пресс-конференции и другие видеоматериалы будут доступны по ссылке .

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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