Hyundai Motor приглашает принять участие в клиентской программе «N: дорога домой» на гонке «24 часа Нюрбургринга»

Поклонники бренда Hyundai N со всего мира получат возможность принять участие в специальной клиентской программе «N: дорога домой» на гонке «24 часа Нюрбургринга».

Hyundai Motor приглашает 300 поклонников скорости из стран, где продаются автомобили бренда N, зарегистрироваться на серию эксклюзивных мероприятий, приуроченных к гонке «24 часа Нюрбургринга» (20-23 июня). Гости смогут посетить гоночную академию, совершить экскурсию на вертолете и поближе познакомиться с моделями Hyundai N.

Hyundai, участвующая в гонке «24 часа Нюрбургринга» с 2016 года, решила отметить возвращение на родину бренда N серией специальных мероприятий, объединенных слоганом «N: дорога домой». Буква «N» в названии бренда соответствует названию корейского города Нэмъян, в котором находится глобальный научно-исследовательский центр Hyundai и где родилась идея создания бренда. Также она является первой в названии комплекса Нюрбургринг, в котором располагается Европейский испытательный центр Hyundai Motor площадью 3600 м2, где разрабатываются и тестируются модели Hyundai N.

Поклонники гонок, приехавшие на «24 часа Нюрбургринга», смогут узнать много нового о Hyundai N в рамках специально организованной экскурсии по комплексу. А в рекламном павильоне Ring Boulevard будут показаны раллийные Hyundai i20 WRC, i30 N TCR и i30 Fastback N. Они выставлены на фоне стены, на которой вкратце рассказывается о спортивной истории бренда. Посетители смогут приобрести различные фирменные сувениры: от бейсболок до курток и футболок.

Помимо этого, Hyundai предлагает 300 владельцам автомобилей N принять участие в уникальной программе приема. Поклонники бренда N смогут получить полезные навыки вождения от инструкторов в гоночной академии Hyundai. Затем будет отобрано 55 счастливчиков, которые получат возможность проехать один круг по трассе до начала гонки. Они также смогут принять участие в экскурсии по пит-боксу команды, а также в вертолетной экскурсии, где можно будет увидеть всю красоту гонки с высоты птичьего полета.

«Мы рады предложить нашим клиентам уникальную программу приема «N: дорога домой» в рамках гонки «24 часа Нюрбургринга» 2019 года, — говорит Томас Шемера (Thomas Schemera), исполнительный вице-президент и глава подразделения по развитию продуктов и бренда N в Hyundai Motor Group. — Эта гонка является одним из самых важных событий в спортивном календаре Hyundai, тем более, что сам бренд N родился именно здесь. Эта гонка станет праздником бренда Hyundai N».

Hyundai Motorsport поборется за победу на гонке «24 часа Нюрбургринга» 2019

Hyundai Motorsport поборется за победу на «гонке 24 часа Нюрбургринга», выставив два автомобиля в классе TCR, где выступают модели, выпущенные подразделением HMSG Customer Racing в Альценау (Германия): Hyundai i30 N TCR и VELOSTER N TCR. Кроме того, в классе VT2 цвета Hyundai будет представлять i30 Fastback N, который продемонстрирует свои гоночные возможности.

«24 часа Нюрбургринга» — это легендарная суточная гонка на выносливость для автомобилей класса Touring и GT, которая проходит на знаменитой во всем мире гоночной трассе Нюрбургринг. Перед участниками ставится задача: в течение 24 часов проехать как можно больше 25-километровых кругов. Соперники двигаются по трассе на максимальной скорости без пауз на отдых, а итоговые места определяются по преодоленной дистанции. В гонке принимают участие свыше 600 пилотов и более 150 автомобилей, которые делятся на разные классы в зависимости от рабочего объема двигателя и других характеристик.

В Hyundai Motorsport недавно закончили подготовку к старту, уверенно завершив квалификационную гонку. В ней Hyundai i30 N TCR и Hyundai VELOSTER N TCR заняли первые два места в классе TCR. Экипажи каждого автомобиля состоят из четырех пилотов, участвующих в основной гонке, которая пройдет 20–23 июня. В классе VT2 Hyundai будет представлять i30 Fastback N, который продемонстрирует свои гоночные возможности.

История Hyundai на «24 часах Нюрбургринга»

Hyundai участвует в гонке «24 часа Нюрбургринга» последние три года. В 2016 году прототип Hyundai i30 2.0 Turbo в сложных условиях проехал 91 круг, преодолев в общей сложности 2309,39 км. Команда также показала самое быстрое время круга в 9:55,626 мин.

В 2017 году два готовых к запуску в серию автомобиля Hyundai i30 N преодолели 244 круга на Нюрбургринге общей протяженностью более 6000 км, еще раз подтвердив долговечность серийной модели перед ее выходом на рынок в 2017 году. В прошлом году, несмотря на мокрую трассу, четыре автомобиля Hyundai i30 N TCR заняли почетные второе и четвертое место в классе TCR.