Hyundai Motor приглашает принять участие в клиентской программе «N: дорога домой» на гонке «24 часа Нюрбургринга»

Hyundai Motor приглашает 300 поклонников скорости из стран, где продаются автомобили бренда N, зарегистрироваться на серию эксклюзивных мероприятий, приуроченных к гонке «24 часа Нюрбургринга» (20-23 июня). Гости смогут посетить гоночную академию, совершить экскурсию на вертолете и поближе познакомиться с моделями Hyundai N.
Hyundai, участвующая в гонке «24 часа Нюрбургринга» с 2016 года, решила отметить возвращение на родину бренда N серией специальных мероприятий, объединенных слоганом «N: дорога домой». Буква «N» в названии бренда соответствует названию корейского города Нэмъян, в котором находится глобальный научно-исследовательский центр Hyundai и где родилась идея создания бренда. Также она является первой в названии комплекса Нюрбургринг, в котором располагается Европейский испытательный центр Hyundai Motor площадью 3600 м2, где разрабатываются и тестируются модели Hyundai N.
Поклонники гонок, приехавшие на «24 часа Нюрбургринга», смогут узнать много нового о Hyundai N в рамках специально организованной экскурсии по комплексу. А в рекламном павильоне Ring Boulevard будут показаны раллийные Hyundai i20 WRC, i30 N TCR и i30 Fastback N. Они выставлены на фоне стены, на которой вкратце рассказывается о спортивной истории бренда. Посетители смогут приобрести различные фирменные сувениры: от бейсболок до курток и футболок.
Помимо этого, Hyundai предлагает 300 владельцам автомобилей N принять участие в уникальной программе приема. Поклонники бренда N смогут получить полезные навыки вождения от инструкторов в гоночной академии Hyundai. Затем будет отобрано 55 счастливчиков, которые получат возможность проехать один круг по трассе до начала гонки. Они также смогут принять участие в экскурсии по пит-боксу команды, а также в вертолетной экскурсии, где можно будет увидеть всю красоту гонки с высоты птичьего полета.
«Мы рады предложить нашим клиентам уникальную программу приема «N: дорога домой» в рамках гонки «24 часа Нюрбургринга» 2019 года, — говорит Томас Шемера (Thomas Schemera), исполнительный вице-президент и глава подразделения по развитию продуктов и бренда N в Hyundai Motor Group. — Эта гонка является одним из самых важных событий в спортивном календаре Hyundai, тем более, что сам бренд N родился именно здесь. Эта гонка станет праздником бренда Hyundai N».
Hyundai Motorsport поборется за победу на «гонке 24 часа Нюрбургринга», выставив два автомобиля в классе TCR, где выступают модели, выпущенные подразделением HMSG Customer Racing в Альценау (Германия): Hyundai i30 N TCR и VELOSTER N TCR. Кроме того, в классе VT2 цвета Hyundai будет представлять i30 Fastback N, который продемонстрирует свои гоночные возможности.
«24 часа Нюрбургринга» — это легендарная суточная гонка на выносливость для автомобилей класса Touring и GT, которая проходит на знаменитой во всем мире гоночной трассе Нюрбургринг. Перед участниками ставится задача: в течение 24 часов проехать как можно больше 25-километровых кругов. Соперники двигаются по трассе на максимальной скорости без пауз на отдых, а итоговые места определяются по преодоленной дистанции. В гонке принимают участие свыше 600 пилотов и более 150 автомобилей, которые делятся на разные классы в зависимости от рабочего объема двигателя и других характеристик.
В Hyundai Motorsport недавно закончили подготовку к старту, уверенно завершив квалификационную гонку. В ней Hyundai i30 N TCR и Hyundai VELOSTER N TCR заняли первые два места в классе TCR. Экипажи каждого автомобиля состоят из четырех пилотов, участвующих в основной гонке, которая пройдет 20–23 июня. В классе VT2 Hyundai будет представлять i30 Fastback N, который продемонстрирует свои гоночные возможности.
Hyundai участвует в гонке «24 часа Нюрбургринга» последние три года. В 2016 году прототип Hyundai i30 2.0 Turbo в сложных условиях проехал 91 круг, преодолев в общей сложности 2309,39 км. Команда также показала самое быстрое время круга в 9:55,626 мин.
В 2017 году два готовых к запуску в серию автомобиля Hyundai i30 N преодолели 244 круга на Нюрбургринге общей протяженностью более 6000 км, еще раз подтвердив долговечность серийной модели перед ее выходом на рынок в 2017 году. В прошлом году, несмотря на мокрую трассу, четыре автомобиля Hyundai i30 N TCR заняли почетные второе и четвертое место в классе TCR.
C 2014 года www.amsrus.ru