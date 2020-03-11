Обновленный Renault Kaptur

Созданный специально для российского рынка, городской кроссовер Renault Kaptur готовится к масштабному обновлению. Специалисты Renault Россия учли все пожелания владельцев первого поколения Renault Kaptur и вывели городской кроссовер на новый уровень во всем, что касается технологий, динамики, комфорта и практичности в условиях российской эксплуатации

Сохранив свой неповторимый стиль, Renault Kaptur получил расширенные возможности персонализации, совершенно новый интерьер и оснащение, которое раньше можно было встретить только в автомобилях более высокого класса.

Renault Kaptur стал второй моделью после купе-кроссовера Renault Arkana, построенной на модульной SUV-платформе нового поколения. На автомобиле будет доступен бензиновый двигатель TCe150, автоматическая трансмиссия CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальная система полного привода, а новые ездовые настройки шасси и рулевого управления с электромеханическим усилителем призваны вывести удовольствие от вождения на новый уровень.

Новый Renault Kaptur создан в рамках стратегии по обновлению и расширению модельного ряда в классе SUV. Сегодня Renault Россия предлагает своим клиентам внедорожник Duster и кроссоверы Kaptur, Arkana и Koleos. Премьера нового Renault Kaptur состоится в первой половине 2020 года.