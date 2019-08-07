Infiniti представляет классику японского автопрома на фестивале в Пеббл-Бич

В рамках празднования 30-летнего юбилея марки, Infiniti вместе с издательской группой Motor Trend Group представляет экспозицию японских классических автомобилей на традиционном автомобильном фестивале в Пеббл-Бич, который пройдет с 16-го по 18-е августа

На протяжении трех дней посетители фестиваля в Пеббл-Бич смогут поближе познакомиться со знаковыми автомобилями из Страны восходящего солнца прошлых лет. В 2019-м экспозиция пройдет под вывеской «Предшественники и легенды: 30 лет японскому премиуму», особенно актуальной в год 30-летнего юбилея Infiniti. Именно поэтому линейка исторических моделей будет дополнена новейшим трио концепт-каров Infiniti, очевидно намекающих на модели которые в ближайшем будущем можно будет увидеть в шоу-румах бренда.

«Мы очень рады возможности вместе с Infiniti познакомить гостей «Конкурса элегантности» в Пеббл-Бич с классическими моделями из Японии, и попутно роскошно отметить 30-летний юбилей бренда, – отметил главный редактор Motor Trend Эд Ло. – Мы всегда предлагаем нашим читателям и зрителям лучшее из автомобильной культуры сегодняшнего и вчерашнего дней и не сомневаюсь – нынешняя экспозиция японской классики никого не оставит равнодушным!».

Среди автомобилей, представленных в экспозиции представлены такие шедевры как Prince Skyline Sport 1963 года, Nissan CSP 311 1966 года, Mazda Cosmo Sport 1967 года и Infiniti Q45 1990 года, каждый из которых ярко символизирует свою эпоху в истории спортивных и гоночных автомобилей.

«Infiniti отмечает 30 лет уникальных технологий, впечатляющих динамических характеристик и сногсшибательного дизайна. И мы гордимся возможностью представить свое историческое портфолио в рамках фестиваля Пеббл-Бич, – рассказывает Фил О’Коннор, директор по маркетингу и связам с прессой Infiniti USA. – Помимо занимательного исторического экскурса, мы предложим гостям фестиваля трио концептуальных моделей Infiniti , которые приоткроют завесу тайны над ближайшим будущим бренда»

Павильон Infiniti расположен рядом с конкурсной площадкой фестиваля неподалеку от академии гольфа Пеббл-Бич и будет открыт для свободного посещения с 9 до 18 часов 16-17 августа и с 8 до 18 часов 18 августа. Среди прочего, гостей павильона ожидают впечатляющие перформансы художника Макото Эндо, индивидуальные экскурсии с великолепными гидами Motor Trend. Кроме того по итогам фестиваля почетный медальон получит один из владельцев автомобилей, представленных в совместной экспозиции Motor Trend и Infiniti.

«Уникальная выставка японской классики в рамках фестиваля в Пеббл-Бич, организованная Infiniti и Motor Trend, представляет собой заметный вклад в автомобильную культуру современности, — подчеркнула организатор «Конкурса Элегантности» в Пеббл-Бич Сандра Баттон. – Она расширяет наши автомобильные горизонты, определяя помимо прочего новые границы элегантности и безупречности».

Наконец, необходимо особо поблагодарить партнеров, без которых экспозиция японской классики на фестивале в Пеббл-Бич не была бы возможной. Среди них музей Питерсона, California Automobile Museum, Джереми Стилвелл (Nissan North America), Майк Маламут, Майк Бринкер, Майрон Вернис, Эдам Кэролла, Биг Майк и Ричард Плаветич.