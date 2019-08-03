Известная марка Elf — технический партнер Гум-Авторалли 2019

На ГУМ-Авторалли 2019 разыграли кубок Elf Legendary Passion от Total

Компания Total со всемирно известной маркой Elf выступила техническим партнером одного из самых ярких и зрелищных автомобильных событий России – ГУМ-Авторалли. 120 экипажей на исторических моделях советских марок прошли стокилометровый маршрут по живописным местам Москвы.

В этом году старт ГУМ Авторалли впервые был дан на Васильевском спуске ровно в полдень с боем Курантов на Спасской башне Кремля. Под памятной аркой гордо проехали десятки прекрасных раритетных автомобилей в отличном состоянии, за каждым из которых — фантастический труд реставраторов и владельцев. ГУМ-Авторалли — уникальное в своем роде событие, поражающее размахом и красочностью.

Шоу завершилось в парке МГУ на Воробьевых Горах, где после финиша состоялось торжественное награждение победителей и призеров. В этом году в рамках ГУМ Авторалли разыгран специальный приз Elf Legendary Passion — Приз для автомобилей ветеранов от партнера ГУМ-Авторалли, компании Total, достался Экипажу №6 на Победе ГАЗ-М-20, Михаил и Василий Шкуратовы. Великолепно отреставрированная Победа-седан модного в пятидесятые годы цвета «электрик» Михаил – главный в стране реставратор Побед. Его машина – эталон среди них.

ГУМ Авторалли Gorkyclassic ведет свою историю с 2014 года. Это крупнейшее классик-ралли страны. С 2015 года ралли стабильно собирает более ста участников основного зачета, а за время его проведения через стартовый створ проехали уже почти семь сотен экипажей. Маршрут ГУМ Авторалли не повторяется, каждый год он прокладывается по-новому, но каждый раз непременно включает в себя главные достопримечательности Москвы. Задача участников — выдержать заданный темп и найти единственно правильный путь к скрытым контрольным точкам, чтобы оказаться в них вовремя максимальное количество раз.

Марка моторных масел Elf стала партнером ГУМ-Авторалли не случайно. За безупречной репутацией бренда, который ведет свою историю с 1967 года, стоит более 50 лет опыта и исследований. Кубок Elf Legendary Passion символично разыгран в самом сердце Москвы — современном мегаполисе, где прошлое встречается с будущим, чтобы подчеркнуть философию бренда — гармоничный союз традиций и инноваций.