Оригинальный Land Rover вернулся

После серии праздничных мероприятий, прошедших в прошлом году в честь 70-летия британского бренда, оригинальный Land Rover, представленный на Международном автосалоне в Амстердаме в 1948 году и долгое время считавшийся утерянным, возвращается на дороги после продолжительных реставрационных работ – впервые с 1960-х годов

Автомобиль был восстановлен командой экспертов Land Rover Classic на предприятии Classic Works в британском Ковентри, которое призвано сохранять автомобили Land Rover, снятые с производства десять и более лет назад. Land Rover был отреставрирован с использованием оригинальных эскизов и технологий, которые применялись в то время, наряду с технологиями XXI века.

Предсерийный автомобиль, сыгравший важнейшую роль в истории Land Rover, на протяжении десятилетий считался утерянным, однако в 2016 году был обнаружен на садовом участке недалеко от завода Солихалл, где он и был произведен. В ходе реставрации специалисты старались добиться максимальной аутентичности, в результате чего автомобиль сохранил расположение руля слева, оригинальные тормоза и систему управления полным приводом.

Для этих целей команде пришлось разобрать автомобиль до шасси и завершить кропотливую программу испытаний и проверок, чтобы понять, какие компоненты могут быть повторно использованы, а какие подлежат восстановлению или замене.

Калум МакКечни (Calum McKechnie), директор Land Rover Classic: «Нам было важно соблюсти баланс в процессе восстановления этого Land Rover. Несмотря на то, что пришлось заменить некоторые детали, мы стремились сохранить как можно больше от оригинального автомобиля, чтобы не потерять уникальный характер 70-летней модели. Команда проделала невероятную работу, и конечный результат стал свидетельством уникального опыта и неугасаемого энтузиазма экспертов Classic Works».

Передняя ось автомобиля не нуждалась в значительных ремонтных работах, в то время как задняя была существенно повреждена. Чтобы понять масштаб предстоящих работ, оригинальная деталь была просвечена рентгеновским лучом и протестирована с помощью новейших технологий. Проверка выявила, что ось достаточно прочна и не нуждается в замене. В ходе этих работ технические специалисты Land Rover Classic даже узнали номер оригинальной оси, который считался утраченным.

Расположенные на приборной панели переключатели системы полного привода, известные среди поклонников автомобиля как «органные регистры» из-за их схожести с элементами церковного органа, также были восстановлены.

Три кнопки на приборной панели позволяют управлять полноприводным режимом или приводом на два колеса, а также выбирать верхний и нижний диапазон передач. Система была доступна лишь на некоторых ранних предсерийных Land Rover, после чего ее сменила упрощенная версия, устанавливаемая уже на серийные экземпляры. Технические специалисты Land Rover Classic использовали весь свой опыт, чтобы воссоздать оригинальную комбинацию рычагов и проводов, чтобы воспроизвести тот дизайн, в котором автомобиль был впервые представлен миру в 1948 году.

Серийные Land Rover оснащались тормозной системой Girling, в то время как предсерийные версии были укомплектованы тормозами Lockheed, которые были сняты с утерянного Land Rover. В связи с этим команда Land Rover Classic была вынуждена изучить множество старых эскизов, чтобы воссоздать аутентичное строение тормозов Lockheed. Для этих целей потребовалось сменить главные и тормозные цилиндры, колодки и тормозные щиты, а затем вручную установить тормозные трубки, как это делалось при сборке оригинального Land Rover.

На восстановление лакокрасочного покрытия ушел целый год, при этом специалистам Land Rover Classic удалось сохранить подлинный внешний облик легендарного автомобиля. Небольшие изменения коснулись и панелей: некоторые из них были заменены алюминиевыми пластинами толщиной в 2 мм и окрашены в светло-зеленый цвет, который затем искусственно «состарили» для соответствия оригинальным панелям.

Майкл Бишоп (Michael Bishop), инженер Land Rover Classic: «Вернуть этот исторически важный Land Rover к жизни было крайне непросто, учитывая его состояние. Однако эта работа была также и большим удовольствием. Возможность обратиться к нашим архивам и познакомиться с опытом инженеров оригинального Land Rover спустя 70 лет стала большой честью для всей нашей команды».

Оригинальный бейдж был утерян, поэтому специалисты проделали кропотливую работу, чтобы воссоздать его точно таким, каким он был более 70 лет назад. Для этого команда оцифровала фотографию другого Land Rover со стенда на Международном автосалоне в Амстердаме 1948 года. Затем специалисты проанализировали фотографию, чтобы вычислить размер надписи и ее расположение на переднем крыле.

При работе с деталями, которые нуждались в замене или уже были заменены за время эксплуатации автомобиля, команда использовала архивы оригинальных чертежей Land Rover Classic, а также изучала сохранившиеся версии предсерийных Land Rover. Технические иллюстрации помогли восстановить изначальную схему выхлопной системы, ступиц, а также коробки передач и раздаточной коробки.

Работа над автомобилем преподнесла команде несколько сюрпризов. Например, в ходе реставрации была обнаружена монета достоинством шесть пенсов 1943 года выпуска с изображением Короля Георга V. Также команда была вынуждена связаться с комиссией по лесному хозяйству, чтобы выяснить, какой тип древесины использовался при создании передних сидений, и в точности воссоздать их.

Благодаря полностью восстановленному двигателю со специально разработанными для предсерийных версий поршнями высокого давления, автомобиль управляется точно так же, как в день его выхода с конвейера.

Восстановленный автомобиль стал поводом для гордости всей команды Land Rover Classic и занял почетное место на стенде компании в рамках фестиваля классических автомобилей Goodwood Revival. Позднее он пополнит коллекцию автомобилей на предприятии Classic Works в Ковентри.

Работы по восстановлению «утерянного» Land Rover завершились спустя несколько дней после мировой премьеры нового Defender на Международном автосалоне во Франкфурте. Новый Defender стал самым проходимым и надежным представителем модельного ряда Land Rover, а его история также уходит корнями к 1948 году – году выпуска оригинальных предсерийных версий.