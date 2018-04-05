«Засветилась» новая BMW X5
24

«Засветилась» новая BMW X5
Апрель 05 11:03 2018

BMW начала финальное тестирование модели X5 новой генерации.

Фотошпионы смогли снять новинку при проведении испытаний на территории Германии. Полученные кадры разместил в открытом доступе веб-портал Motor1. Премьера авто должна пройти в ближайшее время, то позволит ей конкурировать с Mercedes GLE. Авто не будет выступать в качестве флагмана компании. В 2018-м появится кроссовер X7, который станет во главе модельный ряда немецкой марки.

На шпионском фотоснимке можно увидеть, что кроссовер X5 получит крупную радиаторную решетку, новые светодиодные фары, а также переработанные воздухозаборники.

Как сообщает ActualNews, при этом автомобиль укомплектуют новой системой мультимедиа, механизмом контроля при помощи голоса и жестов, автономной парковкой. Новинку будет создана на базе платформе CLAR. За счет этого транспортное средство окажется существенно легче модели прошлого поколения.

В состав линейки силовых агрегатов очередной версии X5 включат двигатель с 4, 6 и 8 цилиндрами. При этом не исключается использование гибридной модификации, а также появления «заряженной» версии с M-пакетом, производительностью порядка 600 лошадиных сил.

На тему:
  Article "tagged" as:
BMWX5
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Volkswagen выкупил оскандалившиеся дизеля и забыл про них

Volkswagen выкупил оскандалившиеся дизеля и забыл про них 4

Новая философия дизайна Acura

Новая философия дизайна Acura 1

Первое место по мнению читателей auto, motor und sport

Первое место по мнению читателей auto, motor und sport 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.