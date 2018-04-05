«Засветилась» новая BMW X5 24

BMW начала финальное тестирование модели X5 новой генерации.

Фотошпионы смогли снять новинку при проведении испытаний на территории Германии. Полученные кадры разместил в открытом доступе веб-портал Motor1. Премьера авто должна пройти в ближайшее время, то позволит ей конкурировать с Mercedes GLE. Авто не будет выступать в качестве флагмана компании. В 2018-м появится кроссовер X7, который станет во главе модельный ряда немецкой марки.

На шпионском фотоснимке можно увидеть, что кроссовер X5 получит крупную радиаторную решетку, новые светодиодные фары, а также переработанные воздухозаборники.

Как сообщает ActualNews, при этом автомобиль укомплектуют новой системой мультимедиа, механизмом контроля при помощи голоса и жестов, автономной парковкой. Новинку будет создана на базе платформе CLAR. За счет этого транспортное средство окажется существенно легче модели прошлого поколения.

В состав линейки силовых агрегатов очередной версии X5 включат двигатель с 4, 6 и 8 цилиндрами. При этом не исключается использование гибридной модификации, а также появления «заряженной» версии с M-пакетом, производительностью порядка 600 лошадиных сил.