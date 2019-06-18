Jaguar Land Rover – лидер рейтинга по критерию «Удовольствие»

Бренд Land Rover стал лидером рейтинга автомобилей, доставляющих наибольшее удовольствие своим владельцам.

Согласно исследованию «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» аналитического агентства Автостат, 64% владельцев британских внедорожников получают удовольствие от владения своим автомобилем.

В рамках исследования респонденты отвечали на вопрос: «Какую роль в настоящее время играет автомобиль в вашей жизни?». Среди вариантов ответа были представлены «удобство», «надежность», «уверенность», «привычка», «вынужденная необходимость», «обуза», «постоянная статья расходов», «статус» и «удовольствие». Участники могли выбирать сразу несколько вариантов ответов. Всего в опросе приняли участие свыше 1800 владельцев автомобилей 2013 – 2018 годов выпуска.

Лидером рейтинга по критерию «Удовольствие» стал бренд Land Rover, получив голоса 64% автовладельцев. Общая выборка охватывает 30 автомобильных марок, представленных на отечественном рынке.