Студия Škoda Design создала кубки для победителей велогонки Тур де Франс 2019

Студия Škoda Design создала кубки для победителей велогонки Тур де Франс 2019
Июль 29 21:32 2019

Студия Škoda Design создала кубки для победителей велогонки Тур де Франс 2019

  • Дизайн хрустальных трофеев отсылает к традиционной технике резки стекла
  • Алан Фави, член Совета директоров Škoda Auto, ответственный за продажи и маркетинг, вручит кубок лучшем спринтеру, набравшему наибольшее количество очков, на финише гонки в Париже
  • В этом году Škoda Auto выступает официальным и транспортным партнером Тур де Франс уже в 16-й раз

В этом году участники велогонки Тур де Франс пересекут финишную черту на Елисейских полях в Париже. Победителям в каждой классификации будут вручены хрустальные кубки, дизайн которых вновь разработала студия Škoda Design. Алан Фави, член Совета директоров Škoda Auto, ответственный за продажи и маркетинг, наградит лучшего спринтера гонки.

Дизайнер Škoda Питер Олах комментирует: «В этом году кубки для победителей Тур де Франс выполнены в стиле одной из самых известных техник обработки богемского хрусталя, которая называется «Шпицштайн» (Spitzstein). Небольшие квадраты вместе формируют пирамиды и придают статуэтке трехмерный объем. Мы переосмыслили этот классический узор, сделав его более динамичным, что также отразилось и на форме наград»

Студия ŠKODA Design создала кубки для победителей велогонки Тур де Франс 2019

Элегантные силуэты трофеев, созданных чешской мануфактурой Lasvit совместно с дизайнером Škoda Auto Питером Олахом, уже стали визитной карточкой велогонки Тур де Франс. Каждый год студия Škoda Design придумывает новое оформление для наград. На этот раз кубки высотой 60 см и весом 4 кг отсылают к традиционной технике резки стекла «Шпицштайн»

Освоение этого метода требует многолетней практики, поэтому в этом году трофеи вручную изготовил 75-летний мастер, который за несколько десятилетий работы отточил технику «Шпицштайн» до совершенства. На создание каждого кубка у него уходило три дня.

Старт 106-й по счету гонки Тур де Франс состоялся 06 июля в Брюсселе. Бельгийская столица была выбрана отправной точкой соревнования в честь пятикратного победителя Тур де Франс Эдди Меркса (Eddy Merckx). Финиш велогонки состоится 28 июля на Елисейских полях в Париже. К тому моменту пелотон из 176 спортсменов преодолеет 21 этап общей протяженностью 3 640 км.

В этом году Škoda Auto выступает официальным и транспортным партнером Тур де Франс уже в 16-й раз. Кроме того, с 2011 года чешский бренд разрабатывает также дизайн наград для победителей знаменитой велогонки.

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SkodaŠKODA AUTOТур де Франс
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Марат Сиразеев
    Июль 29, 21:52 #1 Марат Сиразеев

    🏆👍

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