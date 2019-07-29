Студия Škoda Design создала кубки для победителей велогонки Тур де Франс 2019

Студия Škoda Design создала кубки для победителей велогонки Тур де Франс 2019

Дизайн хрустальных трофеев отсылает к традиционной технике резки стекла

Алан Фави, член Совета директоров Škoda Auto, ответственный за продажи и маркетинг, вручит кубок лучшем спринтеру, набравшему наибольшее количество очков, на финише гонки в Париже

В этом году Škoda Auto выступает официальным и транспортным партнером Тур де Франс уже в 16-й раз

В этом году участники велогонки Тур де Франс пересекут финишную черту на Елисейских полях в Париже. Победителям в каждой классификации будут вручены хрустальные кубки, дизайн которых вновь разработала студия Škoda Design. Алан Фави, член Совета директоров Škoda Auto, ответственный за продажи и маркетинг, наградит лучшего спринтера гонки.

Дизайнер Škoda Питер Олах комментирует: «В этом году кубки для победителей Тур де Франс выполнены в стиле одной из самых известных техник обработки богемского хрусталя, которая называется «Шпицштайн» (Spitzstein). Небольшие квадраты вместе формируют пирамиды и придают статуэтке трехмерный объем. Мы переосмыслили этот классический узор, сделав его более динамичным, что также отразилось и на форме наград»

Элегантные силуэты трофеев, созданных чешской мануфактурой Lasvit совместно с дизайнером Škoda Auto Питером Олахом, уже стали визитной карточкой велогонки Тур де Франс. Каждый год студия Škoda Design придумывает новое оформление для наград. На этот раз кубки высотой 60 см и весом 4 кг отсылают к традиционной технике резки стекла «Шпицштайн»

Освоение этого метода требует многолетней практики, поэтому в этом году трофеи вручную изготовил 75-летний мастер, который за несколько десятилетий работы отточил технику «Шпицштайн» до совершенства. На создание каждого кубка у него уходило три дня.

Старт 106-й по счету гонки Тур де Франс состоялся 06 июля в Брюсселе. Бельгийская столица была выбрана отправной точкой соревнования в честь пятикратного победителя Тур де Франс Эдди Меркса (Eddy Merckx). Финиш велогонки состоится 28 июля на Елисейских полях в Париже. К тому моменту пелотон из 176 спортсменов преодолеет 21 этап общей протяженностью 3 640 км.

В этом году Škoda Auto выступает официальным и транспортным партнером Тур де Франс уже в 16-й раз. Кроме того, с 2011 года чешский бренд разрабатывает также дизайн наград для победителей знаменитой велогонки.