Подсчитан средний заработок московских таксистов

По подсчетам аналитиков, в итоге у таксистов на руках остается чуть больше трети всей выручки. Такая сумма получается после того, как свою долю забирает агрегатор (примерно четверть), еще 20 с лишним процентов уходит на эксплуатационные расходы, также 4 процента составляет доход таксопарка, а еще 3 процента от выручки уходит на лизинговые платежи и страхование автомобиля.
Чтобы в месяц выходило больше 70 тысяч рублей, водителю необходимо работать по 12 часов в сутки почти без выходных. Это примерно 300 часов в месяц. В таких условиях, подчеркивает газета, возрастает риск возникновения ДТП. «Неудивительно, что при таком графике у водителей, даже у молодых парней в хорошей физической форме, снижаются внимание и скорость реакции», — прокомментировал координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.
Ранее сообщалось, что правила приема на работу в такси собираются ужесточить. Пакет законопроектов разрабатывают в Минтрансе, согласно им, за руль не сможет сесть водитель с судимостью. Предполагается, что проект представят на рассмотрение правительства в июле 2020-го.
По материалам Lenta.ru.
C 2014 года www.amsrus.ru
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