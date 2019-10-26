Lamborghini представила календарь гоночных серий Super Trofeo 2020

Сант-Агата-Болоньезе — Три континентальных чемпионата пройдут на шестнадцати различных трассах в Азии, Европе и Северной Америке: всего насчитывается тридцать шесть гонок.

В преддверии финала World Final 2019, который состоится 24–27 октября в Хересе-де-ла-Фронтера, были представлены календари серии Super Trofeo на 2020 год. Азиатская и европейская серии вновь будут объединены с чемпионатами GT World Challenge, проводимыми организацией SRO, с которой компания Automobili Lamborghini продлила партнерство на сезоны 2021 и 2022 годов.



Джорджио Санна (Giorgio Sanna), глава автоспортивного подразделения Lamborghini, отметил: «История Lamborghini Super Trofeo в Европе связана с организацией SRO с 1990-х годов. Мы гордимся, что и следующие три года сможем предлагать нашим клиентам успешную платформу в гоночном классе GT, обеспечивая высочайший уровень обслуживания и поддержки команд и пилотов, а также создавая особую синергию с чемпионатами в классе GT3».

Стефан Ратель (Stephane Ratel), основатель и генеральный директор SRO Motorsports Group, прокомментировал: «Я очень рад, что длительные и успешные отношения SRO Motorsports Group и Lamborghini Super Trofeo продолжатся в сезоне 2020 года. Наше многолетнее сотрудничество, которое с годами лишь укрепляется, началось в 1996 году в рамках первой моносерии Lamborghini для модели Diablo SVR. Super Trofeo — идеальное дополнение наших гоночных уик-эндов, и я с нетерпением жду нового захватывающего сезона». Формат соревнования остается неизменным: две гонки за уик-энд продолжительностью по 50 минут, старт с хода, обязательные пит-стопы и разделение экипажей на четыре класса (Pro, Pro-Am, Am и Lamborghini Cup). Для участия в категории Pro впервые будут допущены экипажи с одним пилотом.

Первый этап двенадцатого сезона Super Trofeo в Европе состоится в Монце 18 и 19 апреля — традиционно для моносерии уже на протяжении восьми лет. Национальный автодром Монцы — самая быстрая трасса в календаре: рекорд средней скорости 194,2 км/ч был установлен в квалификации 2018 года на Huracán Super Trofeo Evo.

Спустя два года Super Trofeo вернется во Францию на автодром Поль Рикар, где гонки сезона 2020 года пройдут в последние выходные мая. На конец июля подтвержден этап в Спа-Франкоршам — там же, где проводится легендарная 24-часовая гонка на выносливость в классе GT3. Бельгийская трасса единственная из всех без перерыва принимала соревнования европейского этапа Lamborghini Super Trofeo с первого сезона в 2009 году. В общей сложности за историю моночемпионата пилоты преодолели 3053 км или 436 кругов гоночных участков.

В середине октября автодром Монтмело, Барселона, запланирован для предпоследнего этапа соревнований. Это станет долгожданным возвращением после продолжительного перерыва: гонка европейской серии на этой трассе проходила в 2011 году.

Девятый сезон серии Super Trofeo в Азии по традиции стартанет в Сепанге, Малайзия, 28 и 29 марта и продолжится в Японии — на автодромах Фудзи в мае и Сузука в июне. Место проведения четвертого этапа еще не объявлено. Последний этап в Азии перед возвращением в Мизано пройдет в середине сентября на трассе в Шанхае, Китай.

Новый сезон Lamborghini Super Trofeo в Северной Америке станет восьмым в истории. Он начнется в первые выходные апреля на трассе Барбер Моторспортс Парк в Алабаме, затем в конце июня последует традиционный этап в Уоткинс-Глене, Нью-Йорк. Американский этап Super Trofeo впервые пройдет в Канаде: городская трасса Торонто примет третий раунд серии в середине июля, заменив трассу Роуд Америка.

Подтвержден этап на Международном автодроме Вирджиния, который входит в календарь соревнований с 2013 года. Эстафету примет классическая гонка в Лагуна Сека.

Серия Lamborghini Super Trofeo. Календарь на 2020 год

Европа

Этап 1: Монца — 17–19 апреля

Этап 2: Поль Рикар — 28–30 мая

Этап 3: Спа-Франкоршам — 23–25 июля

Этап 4: Нюрбургринг — 3–5 сентября

Этап 5: Барселона — 9–11 октября

Этап 6: Мизано — 29–30 октября

Азия

Этап 1: Сепанг — 27–29 марта

Этап 2: Фудзи Спидвей — 22–24 мая

Этап 3: Сузука — 19–21 июня

Этап 4: Будет объявлено дополнительно

Этап 5: Шанхай — 11–13 сентября

Этап 6: Мизано — 29–30 октября

Вместе с этапами серии Blancpain GT World Challenge Europe

Северная Америка

Этап 1: Барбер Моторспортс Парк — 3–5 апреля

Этап 2: Уоткинс-Глен — 26–28 июня

Этап 3: Городская трасса Торонто — 10–12 июля

Этап 4: Международный автодром Вирджиния — 21–23 августа

Этап 5: Лагуна Сека — 11–13 сентября

Этап 6: Мизано — 29–30 октября

World Final

Мизано — 31 октября — 1 ноября