Нива с правым рулем в Тольятти

Нива с правым рулем в Тольятти
Июль 21 14:08 2019

Редкий автомобиль был замечен на территории фирмы F-DESIGN, которая находится в городе Тольятти.

Его снимки появились на официальной Instagram-странице этой коммерческой организации. Выложенную фотографию так и подписали: “Нива с правым рулем, она существует”.

праворульная Нива

Редкий внедорожник скорее всего проходит процедуру установки необходимого дополнительного оборудования и тюнинга перед своей отправкой на экспорт. Базовая версия пикапа сделана на основе пятидверной Lada 4×4 и ее выпуском занимается дочернее предприятие “АвтоВАЗа” — компания “Вис-Авто”.

Обычный внедорожник имеет бензиновый двигатель с мощностью в 83 л. с. и объемом 1,7 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Кстати, 5 апреля этот автомобиль отмечает 42 года от даты своего первого появления. Он до сих считается одним из самых популярных внедорожников на российском рынке, и статистика подтверждает этот факт.

В прошлом году отечественные автолюбители купили почти 33 тыс. единиц “Нивы”, и эти показатели превысили на 13,3% данные 2017 года.

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ВАЗНиваправорульная машина
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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