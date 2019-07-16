Седан Jaguar XJ получит электрифицированную версию

Британская компания Jaguar Land Rover намерена электрифицировать следующее поколение седана XJ.

Jaguar Land Rover сообщил о своих планах, в рамках которых будет расширен модельный ряд электрокаров. Производство экологичных моделей будет налажено на британском заводе в Касл Бромвич. Первым на конвейер станет новая генерация роскошного седана Jaguar XJ.

Разработкой модели займется та же команда, которая готовила и I-Pace. Новинка получит узнаваемый дизайн, «умную» производительность и богатое оснащение.

Кроме того представители марки отмечают, что электрификация модельного ряда позволит сохранить рабочие места на предприятии в Великобритании, так как компания запланировал строительство новых объектов, а также модернизацию имеющихся.

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