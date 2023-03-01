Стартовала программа подписки на легкие коммерческие автомобили Sollers

В программе участвует весь широкий модельный ряд коммерческого транспорта Sollers

Размер ежемесячного платежа фиксируется на весь срок действия договора и рассчитывается индивидуально

Соллерс объявляет о запуске программы подписки на автомобили Sollers Argo и Sollers Atlant.

Данный сервис аренды обладает широким набором включенных услуг и позволяет экономить время и деньги на эксплуатации автомобилей.

СОЛЛЕРС запускает услугу подписки на легкие коммерческие автомобили Sollers Atlant и Sollers Argo – сервис аренды автомобиля напрямую от производителя, востребованность которого в последние годы уверенно растет.

Подписка Sollers – долгосрочная аренда автомобиля с широким спектром включенных услуг, необходимых для безопасной, удобной и выгодной эксплуатации автомобиля. В стоимость подписки включено: техническое обслуживание автомобиля и ремонт у официальных дилеров; помощь на дороге; круглосуточная техническая поддержка; телематика; шинный сервис; сервис по работе со штрафами ГИБДД и др.

Подписка обладает важными финансовыми преимуществами: отсутствие первоначального взноса сохранит оборотные средства в основном бизнесе, а зафиксированный арендный платеж на весь срок действия договора, включающий все траты, кроме моек и топлива, позволит четко спрогнозировать расходы на автопарк.

Клиент, выбравший подписку, получает в пользование новый автомобиль Sollers сроком от 12 до 60 месяцев, в зависимости от условий контракта, зарегистрированный в ГИБДД, застрахованный по ОСАГО, ДСАГО и КАСКО и полностью готовый к эксплуатации.

Оформить подписку на автомобиль может юридическое лицо или частный предприниматель в любом дилерском центре Sollers на территории России.

Стоимость подписки напрямую зависит от срока действия договора и желаемого пробега. Так, платеж за подписку на бортовой фургон с тентом Argo сроком на 36 месяцев и годовым пробегом не более 30 000 км составит 71000 рублей в месяц. 76200 рублей – ежемесячный платеж за цельнометаллический фургон Sollers Atlant при аренде сроком на 36 месяцев и годовым пробегом не более 30 000 км.

Sollers Argo и Sollers Atlant – автомобили на базе мировых технологий и стандартов качества с лучшей в классе экономикой владения в сегменте LCV в России. Сборочное производство Argo и Atlant стартовало в конце ноября на собственном заводе компании СОЛЛЕРС в ОЭЗ «Алабуга». Приобрести автомобили Sollers можно в более чем 50-ти дилерских центрах, расположенных в 41 городе России. В наличии у дилеров имеется широкий модельный ряд автомобилей, включающий полный спектр кузовов и способный удовлетворить любые потребности рынка коммерческих перевозок