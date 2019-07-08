Энтузиаст переделал Audi A8 в практичный пикап

Энтузиаст переделал Audi A8 в практичный пикап
Июль 08 20:07 2019

Владелец Audi A8 решил пойти на рискованный эксперимент по переделке комфортабельного седана в практичный пикап.

Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа. Получившееся авто может похвастать крайне занимательным дизайном и необычным внешним видом.

Идея создания данного проекта пришла в голову владельца A8 в момент продажи рабочего грузовика. Появилась необходимость покупки нового автомобиля. Но Стив решил идти другим путем. Он вместе со своим другом в течение шести дней смог переделать седан Audi A8 в пикап.

Audi A8 тюнинг

Фото: tarantas.news

Самой большой трудностью при работе с автомобилем стал его алюминиевый кузов.

«Поскольку автомобиль был полностью алюминиевым, я попросил местную компанию сварить двери и багажник для меня, а остальные панели мы изготовили из алюминиевого листа и соединили так же, как на заводе» – рассказывает Стив.

Получившийся результат выглядит весьма впечатляющим, комфортабельность седана смогли совместить с практичностью пикапа, к тому же автомобиль должен быть весьма быстрым. Под капотом находится неплохой безнаддувный V8 мощностью 296 л.с., который работает совместно с пятиступенчатым автоматом и системой полного привода.

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AMSRUS
AMSRUS

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