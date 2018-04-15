Toyota превратила Prado в развозной фургон
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Toyota превратила Prado в развозной фургон
Апрель 15 20:03 2018

Коммерческие «каблучки» на базе кроссоверов и внедорожников – явление редкое, но не для Великобритании.

Теперь подобная есть и в линейке обновленного Land Cruiser Prado. Версия Utility Commercial предлагается в короткобазном трехдверном и длиннобазном пятидверном исполнениях. Первое вмещает до 1584 литров или 593 килограммов. Второе – до 2216 литров и 756 килограммов. Грузить машину можно через заднюю створку или, в случае с пятидверкой, через обе боковых: они сохранили свою функциональность.

В салоне оставили только кресла водителя и переднего пассажира. За ними установлена прочная решетчатая перегородка, защищающая от груза при аварии и резком торможении. Задние боковые стекла заменены заглушками в цвет кузова. Грузовой отсек отделан ровными и легкомоющимися панелями.

Силовой агрегат, как пишет carclub, представляет собой сочетание 180-сильного дизеля и механической коробки передач. Полный привод – в наличии. Комплектация сильно упрощена по сравнению с той, которую мы привыкли видеть на Prado: тканевый салон, стальные диски, галогеновые фары, ручной кондиционер. Зато есть пять подушек безопасности, мультимедиа и кнопочный запуск двигателя.

В Великобритании новинка стоит от 27,5 тысячи фунтов, тогда как пассажирская версия стартует с 33,4 тысячи.

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  Article "tagged" as:
Cruiser PradoLandUtility Commercial
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Sergey Dorofeev
    Апрель 15, 20:38 #1 Sergey Dorofeev

    Ничего святого нет у этих англичан ). Они бы ещё 200-ку заказали у Тоёты для развозки пицы или собачьего корма).

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