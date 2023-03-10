КАСКО на кроссоверы Tiggo 8 от 40 250 рублей

У официальных дилеров марки Chery действует уникальная программа «СуперКАСКО», которая подразумевает фиксированную стоимость на страхование новых автомобилей серий «TIGGO 8».

«СуперКАСКО» — это полное каско с набором из 19 рисков, включая «Ущерб», «Угон/Хищение», «Тотальная гибель». Стоимость полиса зафиксирована и не зависит от возраста, водительского стажа, региона регистрации и характера использования автомобиля. Стоимость полиса на семиместные кроссоверы CHERY составляет:

TIGGO 8 — 40 250 рублей;

TIGGO 8 PRO – 50 000 рублей;

TIGGO 8 PRO MAX – 52 750 рублей.

Для оформления полиса «СуперКАСКО» требуются только свидетельство о регистрации ТС и паспорт. Список допущенных к управлению ТС не ограничен (мультидрайв). Также в «СуперКАСКО» предусмотрена система франшиз, размер которых зависит от характеристик страхового случая и страхователя. Страховой полис «СуперКАСКО» можно приобрести в беспроцентную рассрочку по карте «Халва» ПАО «Совкомбанк».

Эксклюзивный «коробочный» продукт «СуперКАСКО» с фиксированной ценой на страхование автомобилей без пробега CHERY TIGGO 8, TIGGO 8 PRO и TIGGO 8 PRO MAX разработан «Совкомбанк Страхование» в рамках программы «CHERY Страхование».