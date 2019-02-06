PSA Group прорабатывает варианты возвращения Opel в Россию

PSA Group прорабатывает варианты возвращения Opel в Россию
Февраль 06 10:01 2019

PSA Group рассматривает варианты возвращения Opel на российский рынок

Российское представительство PSA Group (концерн, которому принадлежат марки Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) изучает разные варианты возвращения марки Opel в Россию, сообщает Autonews.ru со ссылкой на управляющего директора брендов Peugeot Citroen и DS в России Алексея Володина.

«Мы думаем о возвращении марки Opel на российский рынок, — пояснил господин Володин. — Сейчас прорабатываем возможные варианты, но окончательное решение все еще не принято».

Завод Opel
Ранее появилась информация, что Opel в 2019 году возобновит в России производство машин — сборка будет налажена на заводе PCMA в Калуге, где уже ведётся производство автомобилей Citroen, Peugeot и Mitsubishi.

Напомним, Opel вместе с маркой Chevrolet покинул российский рынок в 2015 году, заморозив работу своего завода в Санкт-Петербурге и прекратив выпуск и поставки автомобилей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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