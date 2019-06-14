Volkswagen Коммерческие автомобили примет участие в главных летних фестивалях 2019 года

Volkswagen Коммерческие автомобили стал партнером сразу нескольких популярных летних мероприятий. Автомобили марки украсят площадки фестивалей Усадьба Джаз, «Дикая Мята» и Фестиваля Фейерверков в Москве.

В этом году марка Volkswagen Коммерческие автомобили – официальный партнер сразу нескольких летних музыкальных фестивалей: Усадьба Джаз, «Дикая Мята» и Фестиваля фейерверков в Москве. Гости мероприятий смогут поближе познакомиться с автомобилями марки при помощи инновационных технологий.

В рамках фестиваля будет представлена зона Volkswagen Digital Experience: на специальной демонстрационной площадке гости получат возможность вживую познакомиться с моделями Amarok Canyon, Caravelle, а также California – потомком легендарного Bulli, который в прошлом году отметил свое 30-летие. Это самый успешный минивэн в своем классе, синоним свободы и идеальное решение для автокэмпинга.

Сегодня California – это компактный «дом на колёсах», который, при всей своей функциональности, способен развивать высокую скорость передвижения во время путешествия. Формат экономичного легкового автомобиля элегантно и практично вмещает две спальни, столовую, мансарду, кухню, а по желанию — ещё и открытую террасу

Все желающие смогут ознакомиться с новейшими технологиями лучших автомобилей марки, а консультанты помогут потенциальным клиентам определиться с выбором автомобиля, используя планшет с интерактивным конфигуратором.

Более того, на территории зоны будет организован специализированный стенд, посвященный партнерству с UEFA2020 и РФС – в этом году марка стала официальным спонсором Сборной России по футболу. Настоящие любители спорта при помощи технологии Bullet Time смогут почувствовать себя вратарем сборной, а также попробовать себя в соревновании по цифровому настольному футболу и выиграть памятные призы.

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили дарит всем желающим Volkswagen Digital Experience промо-код VW-WildMint-10, который дает скидку 10% на покупку входных билетов на фестиваль «Дикая мята».

«Дикая Мята» входит в тройку популярнейших фестивалей страны, по мнению ИД «Коммерсант», в пятерку лучших, по мнению РБК, в ТОП-10 важнейших событий 2019 года, согласно рейтингу журнала Time Out, и в 50 лучших событий планеты, по мнению журнала «Афиша».

В 2019 году марка Volkswagen Коммерческие автомобили участвует в следующих фестивалях: