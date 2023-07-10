Changan представляет D-седан Lamore

Changan представила свой новый седан Lamore на выставке “Иннопром-2023” в рамках Российско-Китайского ЭКСПО.

Автомобиль имеет следующие размеры: 4770 х 1840 х 1440 мм, с колесной базой 2765 мм. Внешний дизайн автомобиля полностью соответствует концепции дизайна бренда, представленной семейством моделей UNI, которые уже стали узнаваемой чертой бренда. В экстерьере автомобиля сочетаются “элегантность и спортивность, выраженные резкими линиями кузова, граненным капотом, заостренной светодиодной оптикой и массивной решеткой радиатора с трехмерным оформлением в виде ячеистой структуры”. Интерьер автомобиля предлагает комфорт и безопасность водителю и пассажирам благодаря своей компоновке, текстуре и современным электронным помощникам.

Changan Lamore обладает высокой динамикой благодаря мощному и экономичному 1,5-литровому турбированному двигателю с 180 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Этот двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным “мокрым” сцеплением, которая передает мощность на переднюю ось.

Changan Automobile последовательно осуществляет три ключевые стратегии своего развития:

Beidou Tianshu Plan направлен на развитие технологий интеллектуального и автономного вождения.

направлен на развитие технологий интеллектуального и автономного вождения. Shangri-La project является областью технологических разработок компании в области низкоуглеродной мобильности.

является областью технологических разработок компании в области низкоуглеродной мобильности. Vast Ocean Plan является стратегией, нацеленной на значительное увеличение присутствия бренда на международном рынке. Компания также планирует увеличить долю экспорта до 30%. Все эти стратегии отражены в новом седане Lamore.

Использование интеллектуальных систем помощи водителю снижает риск возникновения аварийных ситуаций. Применение эффективного турбомотора, разработанного самой компанией, позволяет значительно снизить расход топлива и следовательно углеродный след.

Lamore уже является 14-й моделью бренда Changan в России.