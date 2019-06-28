Из-за дождливой и ветреной погоды москвичам рекомендовали не оставлять машины у деревьев

Из-за дождливой и ветреной погоды москвичам рекомендовали не оставлять машины у деревьев
Июнь 28 12:03 2019

Московских жителей призвали не парковаться под деревьями из‑за дождя и ветра

Столичных автомобилистов призвали внимательно выбирать места для парковки машин 28 и 29 июня в связи с дождливой и ветреной погодой, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского паркинга».

«Будьте осторожны при парковке, не оставляйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций!» — говорится в сообщении.

Ранее представитель центра погоды «Фобос» сообщил, что в пятницу в Москве ожидается выпадение до 10-15 миллиметров осадков, что составляет до 20% от месячной нормы. Дождь, временами сильный, будет идти весь день.

В минувшие сутки дожди перевыполнили месячную норму по осадкам в Подмосковье. Так, в Новом Иерусалиме выпало 101,3% от нормы осадков для июня. В Москве выпало 21,3% от месячной нормы осадков.

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AMSRUS
AMSRUS

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