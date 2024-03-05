Мартовская Omoda C5 – скидки на фастбэк

Фастбэк-кроссовер OMODA C5, который завоевал популярность на российском автомобильном рынке, предлагается со скидкой до 530 тысяч рублей при покупке с 1 марта.

В 2023 году OMODA C5 стал победителем в номинации “Среднеразмерный автомобиль/кроссовер” по версии Оргкомитета Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса “ТОП-5 АВТО” и “АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ 2023” по версии Оргкомитета Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса “ТОП-5 АВТО”. Кроме того, модель C5 была удостоена награды “Лучший автомобиль” национальной премии AUTOSTAT Awards 2023 в категории “Холодный расчет” в ценовом диапазоне от 2,5 до 5 миллионов рублей.

OMODA C5 доступен в базовой комплектации Joy, предлагая стильный дизайн, отличную шумоизоляцию и богатое оснащение, включая полный набор зимних опций и двухзонный климат-контроль во всех версиях. Безопасность также на высшем уровне, с C5 являющимся единственным кроссовером, продаваемым официально в России, подтвердившим максимальный уровень защиты пассажиров и получившим 5 звезд EuroNCAP.

Кроссовер предлагается с передним или полным приводом и двумя видами двигателей: 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 лошадиных сил с бесступенчатой коробкой передач, или 1,6-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным “мокрым” сцеплением. Модель доступна в комплектациях JOY, LIFESTYLE, ULTIMATE, ACTIVE и SUPREME, а также в специальных версиях BLACK DIAMOND и TRENDY RED.

Кроме OMODA C5, в дилерских центрах OMODA также представлены яркий и интеллектуальный седан OMODA S5, а также спортивная версия OMODA S5 GT с улучшенным двигателем и новым дизайном интерьера и экстерьера.