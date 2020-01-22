Вратарь “Манчестер Юнайтед” разбил Lamborghini за 220.000 долларов

Вратарь “Манчестер Юнайтед” разбил Lamborghini за 220.000 долларов
22 января 11:11 2020

Вратарь футбольного клуба “Манчестер Юнайтед” Серхио Ромеро попал в серьезную аварию на своем суперкаре Lamborghini Gallardo стоимостью 170.000 фунтов (около 220.000 долларов в пересчете). Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на издание Mirror

Инцидент произошел на трассе A6144 неподалеку от тренировочной базы “Манчестера”. 32-летний аргентинский голкипер не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел с трассы и застрял под придорожным ограждением. Несмотря на то что суперкар получил серьезные повреждения, сам Ромеро не пострадал и вскоре отправился на тренировку.

Разбил Lamborghini за 220.000 долларов: вратарь "Манчестер Юнайтед" попал в ДТП

Фото mirror.co.uk

Gallardo выпускали в Сант-Агата-Болоньезе с 2003-го по 2013 год. Суперкар комплектовался 5- и 5,2-литровыми атмосферными двигателями V10 мощностью от 500 до 570 л.с., которые работали в паре с 6-ступенчатой “механикой” или “роботом”.

Источник Автобизнес.

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GallardoLamborghiniДТПМанчестер ЮнайтедСерхио Ромеро
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AMSRUS
AMSRUS

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