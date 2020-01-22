Вратарь “Манчестер Юнайтед” разбил Lamborghini за 220.000 долларов

Инцидент произошел на трассе A6144 неподалеку от тренировочной базы “Манчестера”. 32-летний аргентинский голкипер не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел с трассы и застрял под придорожным ограждением. Несмотря на то что суперкар получил серьезные повреждения, сам Ромеро не пострадал и вскоре отправился на тренировку.
Фото mirror.co.uk
Gallardo выпускали в Сант-Агата-Болоньезе с 2003-го по 2013 год. Суперкар комплектовался 5- и 5,2-литровыми атмосферными двигателями V10 мощностью от 500 до 570 л.с., которые работали в паре с 6-ступенчатой “механикой” или “роботом”.
Источник Автобизнес.
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