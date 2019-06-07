Жителя Новосибирска с инсультом выволокли из трамвая и оставили лежать на асфальте

Пассажира трамвая, которому стало плохо во время поездки, выволокли на улицу и оставили лежать без помощи, на асфальте

Житель Новосибирска почувствовал себя плохо во время поездки в трамвае, другие пассажиры выволокли его на остановке и положили на асфальт, после чего транспорт поехал дальше. Об этом сообщают «НГС.НОВОСТИ», опубликовавшие видеозапись с камер наблюдения.

На кадрах видно, как из трамвая выходит женщина, и за ней двое мужчин, держащие человека за руки и за ноги. Они кладут его на дорогу, тот не двигается. Один мужчина кидает ботинок в сторону лежачего и заходит в салон, а второй уходит. Затем трамвай уезжает, а к неподвижному человеку подходят две увидевшие его прохожие, начинают подтягиваться люди. Примерно через 25 минут приезжает скорая, его кладут на носилки и увозят.

По информации издания, инцидент произошел вечером в четверг, 6 июня. Предположительно, у мужчины случился инсульт, он разбил бровь. Когда к нему подошли люди, он только моргал и ничего не говорил.