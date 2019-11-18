Mitsubishi запустила обновленные компактные модели Mirage и Attrage в Таиланде

Mitsubishi запустила обновленные компактные модели Mirage и Attrage в Таиланде
Ноябрь 18 15:11 2019

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) запустила в Таиланде обновленные компактные модели, хэтчбек Mirage и седан Attrage

После чего продажи последовательно стартуют и на других рынках. Обе модели будут представлены на выставке Thailand International Motor Expo 2019, которая состоится 28 ноября.

Фейслифт придал этим моделям более динамичный и узнаваемый внешний вид, а также более элегантный дизайн интерьера.

Mirage и Attrage являются глобальными стратегическими моделями MMC, и в общей сложности в 2018 финансовом году их было продано около 140 000 единиц. Эти автомобили производятся на заводе Лаем Чабанг (Laem Chabang) компании MITSUBISHI MOTORS Thailand.

Обзор моделей (для Тайского рынка)

Узнаваемый динамичный экстерьер

Mitsubishi Mirage

Mitsubishi Mirage

  • И Mirage, и Attrage приобрели фамильные черты в стиле концепции Dynamic Shield. Вертикальные линии очерчивают переднюю часть с обеих сторон, сближаясь в середине, образуя что-то похожее на объятия. Горизонтальные линии решетки придают передней части более уверенный и актуальный вид.
  • Оптимизированная компоновка фар визуально делает фронтальную часть шире и основательнее. Многоламповые светодиодные фары расположены так, чтобы создать единую сбалансированную композицию с дизайном решетки радиатора и противотуманными фарами, расположенными по углам бампера.
  • Задняя часть получила более широкий и устойчивый вид за счет заостренных линий углов бампера и горизонтальными светодиодными фонарями L-signature, которые простираются по всей ширине автомобиля.
  • Оба Mirage и Attrage предлагаются в новом белом бриллиантовом цвете кузова, который приобрел больший блеск и глубину. В палитре для Mirage так же появился новый яркий и свежий песочно-желтый цвет.
  • Обновленные Mirage и Attrage предлагаются с новыми 15-дюймовыми легкосплавными дисками. На Mirage диски двухцветные, на Attrage колесные диски имеют элегантную серебряную отделку.

Более удобные, стильные интерьеры

  • Передние подлокотники приобрели новый дизайн, с приятными на ощупь вставками.
  • Передняя панель и двери оформлены вставками с карбоновым рисунком, характерным для спортивных моделей.
  • Верхние комплектации предлагаются со специальной обивкой сидений. Для Mirage это комбинация из ткани в спортивном стиле и искусственной кожи. Для Attrage использован более сдержанный монохромный дизайн. Контрастные стежки, обрамляющие боковины сидений в обеих моделях добавляют ощущение элегантности.
  • Недавно принятая система Smartphone Display Audio (SDA) с 7-дюймовым дисплеем отображает информацию более четко и разборчиво. Система SDA поддерживает Apple CarPlay.
Mitsubishi Mirage

Mitsubishi Mirage

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage

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AMSRUS
AMSRUS

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