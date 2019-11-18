Mitsubishi запустила обновленные компактные модели Mirage и Attrage в Таиланде

После чего продажи последовательно стартуют и на других рынках. Обе модели будут представлены на выставке Thailand International Motor Expo 2019, которая состоится 28 ноября.
Фейслифт придал этим моделям более динамичный и узнаваемый внешний вид, а также более элегантный дизайн интерьера.
Mirage и Attrage являются глобальными стратегическими моделями MMC, и в общей сложности в 2018 финансовом году их было продано около 140 000 единиц. Эти автомобили производятся на заводе Лаем Чабанг (Laem Chabang) компании MITSUBISHI MOTORS Thailand.
Mitsubishi Mirage
Mitsubishi Attrage
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