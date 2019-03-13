Кабриолет Skoda Felicia отмечает свой 60-летний юбилей

Популярный чешский кабриолет ŠKODA FELICIA отмечает 60-летний юбилей со дня своей мировой премьеры



Весенняя ярмарка в Лейпциге открылась 1 марта 1959 года. Больше всего внимания у посетителей привлекли новые автомобили чешского бренда ŠKODA, среди которых дебютировал кабриолет FELICIA. После премьеры модель была представлена на Международном автосалоне в Женеве, который прошел с 12 по 22 марта. Также 4 апреля 1959 года чешская марка выставила три экземпляра своей новинки в нью-йоркском Колизее. Европейские кабриолеты пользовались невероятным успехом по ту сторону Атлантики, и ŠKODA предложила американским клиентам модель ŠKODA FELICIA.

Элегантный четырехместный автомобиль (2+2) впервые предстал перед публикой на весенней ярмарке в Лейпциге 1 марта 1959 года. Всего с 1959 по 1964 год с конвейера завода ŠKODA в Квасинах сошло 14 863 экземпляра ŠKODA FELICIA. Более половины из них было поставлено на экспорт.

В стандартной комплектации вес ŠKODA FELICIA составлял 930 кг, а грузоподъемность –300 кг. Автомобиль позволял комфортно разместиться в нем четырем пассажирам, а объем его багажного отделения составлял 320 л. Колесная база FELICIA насчитывала 2 390 мм, а длина кузова – 4 065 мм.

Под капотом кабриолета располагался четырехцилиндровый рядный двигатель объемом 1 083 см3 с верхним расположением клапанов. Мощность мотора составляла 50 л.с. при 5 500 об/мин, а крутящий момент – 74,5 Нм при 3 500 об/мин. На 15-дюймовых колесах кабриолет мог разогнаться до 130 км/ч. Средний расход топлива составлял 9 л на 100 км.

Предшественницей новинки стала ŠKODA 450, которая также выпускалась с открытым кузовом в 1957-1959 гг. Цифры в ее названии указывали на количество цилиндров и мощность: модель имела 4-цилиндровый двигатель, развивавший 50 л.с. За 2 года было выпущено 1 010 таких кабриолетов, большая часть из которых экспортировалась на такие рынки, как США и Великобритания.

Преемницей ŠKODA 450 стала модель с мелодичным именем FELICIA. Она выпускалась на заводе в Квасинах и имела ряд технологических улучшений. Так, вместо поперечно установленных листовых рессор, которые использовались в ŠKODA 450, новинка получила пружинную переднюю подвеску. А благодаря увеличенным резиновым сайлентблокам, соединявшим хребтовую (трубчатую) раму с цельнометаллическим кузовом, в салон проникало намного меньше вибраций. В качестве дополнения к стандартной складной крыше ŠKODA опционально предлагала для кабриолета жесткий верх (хардтоп) из стеклопластика весом всего 27 кг.

Благодаря сочетанию привлекательного дизайна и функциональности ŠKODA FELICIA пользовалась огромным спросом как у себя на родине, так и в других странах. В первый год производства почти 70% выпущенных моделей было отправлено на экспорт. Шикарный кабриолет неизменно собирал вокруг себя толпы посетителей на самых разнообразных выставках – от Мехико до Йоханнесбурга.

Спустя шестьдесят лет после своей мировой премьеры ŠKODA FELICIA все также пользуется огромной популярностью. Подтверждением этому служит интерес со стороны коллекционеров и растущие цены на хорошо сохранившиеся экземпляры. Владельцы же FELICIA гордятся, что эта модель по-прежнему приковывает внимание фанатов классики на выставках ретро-автомобилей по всему миру.