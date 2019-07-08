День открытых дверей на АВТОВАЗе посетило более 20 тысяч человек

АВТОВАЗ провел традиционный День открытых дверей.

Гостей мероприятия, которое состоялось накануне Дня рождения завода, приветствовали Президент Компании Ив Каракатзанис, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Председатель профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

Экскурсия на промышленные площадки включала в себя посещение прессового производства, знакомство с цехом, где выпускаются двигатели, и визит на сборочную линию автомобилей на платформе B0. Посмотреть, как производятся современные модели Lada, пришли семьи работников АВТОВАЗа, жители Тольятти и Самарской области, гости из других регионов России и зарубежья.

Кроме экскурсии на завод, участники праздника могли пройти тест-драйв автомобилей Lada на испытательном треке, встретиться с пилотами команды Lada Sport ROSNEFT, увидеть автородео в исполнении каскадеров «Тольятти трюк», бесплатно посетить музей АВТОВАЗа. На центральной площадке работали анимационные зоны с конкурсами и подарками для посетителей всех возрастов. В завершение мероприятия на главной сцене выступила музыкальная группа «НА-НА». Всего гостями праздника стали более 20 тысяч человек.