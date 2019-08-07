Количество выданных автокредитов по сравнению с прошлым годом выросло на 8%

Количество выданных автокредитов по сравнению с прошлым годом выросло на 8%
Август 07 14:07 2019

Во 2 квартале 2019 года банки выдали 241,2 тыс. автокредитов – на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года

По информации 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2 квартала 2019 года количество автомобилей, купленных в кредит, составило 241,2 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 8% (во 2 кв. 2018 года – 223,4 тыс. шт.).

Во 2 квартале 2019 года самое большое количество выданных автокредитов  в регионах РФ было отмечено в Москве (19,4 тыс. шт..), Санкт-Петербурге (14,8 тыс. шт.), Московской области (14,2 тыс. шт.), Татарстане (11,9 тыс. шт.) иБашкортостане (10,7 тыс. шт.).

При этом во 2 квартале 2019 года динамика выдачи автокредитов в субъектах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года оказалась разнонаправленной. Так, самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (+80,3%) и Кировской (+30,0%) областях,Красноярском крае (+28,3%),а также в Рязанской (+23,4%) и Тульской (+21,0%) областях. В то же время, в ряде регионов страны во 2 квартале 2019 года было отмечено снижение выдачи автокредитов, в том числе, в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (-6,4%),Ставропольском крае (-5,6%), Татарстане (-3,6%), а также в Свердловской (-2,5%) и Нижегородской (-2,2%) областях (таблица 1). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 4,8% и 3,6% соответственно.

«Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы, – комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. –При этом важно отметить, что автокредитованиепродолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая российский автопром. В свою очередь,качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».

«Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Так, во 2 квартале 2019 года было продано на 5,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что, если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»), которые были направлены как раз на массовый сегмент».

Таблица 1. Динамика выдачи автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в субъектах РФ во2 квартале 2019 года в сравнении со 2 кварталом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), шт.

По регионам2 квартал 2018, шт.2 квартал 2019, шт.Изменение,

%

1г. Москва18 50019 3904,8%
2г. Санкт-Петербург14 29814 8133,6%
3Московская область13 65814 2444,3%
4Республика Татарстан12 34911 900-3,6%
5Республика Башкортостан10 58410 7171,3%
6Свердловская область8 4988 283-2,5%
7Челябинская область7 4138 0718,9%
8Краснодарский край7 1227 7498,8%
9Самарская область7 5997 449-2,0%
10Пермский край6 2646 4593,1%
11Кемеровская область3 5636 42480,3%
12Ростовская область5 9456 2515,1%
13Нижегородская область6 3816 239-2,2%
14Волгоградская область3 7124 43619,5%
15Воронежская область4 3714 338-0,8%
16Ханты-Мансийский АО – Югра3 9094 33510,9%
17Ленинградская область4 0744 1652,2%
18Оренбургская область3 5214 11316,8%
19Удмуртская Республика3 8194 0997,3%
20Саратовская область3 4073 90514,6%
21Ставропольский край3 8473 632-5,6%
22Красноярский край2 5613 28328,2%
23Тульская область2 6713 23121,0%
24Новосибирская область2 5213 00019,0%
25Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)2 6362 468-6,4%
26Чувашская Республика2 0062 40820,0%
27Кировская область1 8502 40530,0%
28Ульяновская область2 2562 3885,9%
29Рязанская область1 9022 34723,4%
30Омская область2 2402 3123,2%

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