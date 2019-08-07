Количество выданных автокредитов по сравнению с прошлым годом выросло на 8%

Во 2 квартале 2019 года банки выдали 241,2 тыс. автокредитов – на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года

По информации 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2 квартала 2019 года количество автомобилей, купленных в кредит, составило 241,2 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 8% (во 2 кв. 2018 года – 223,4 тыс. шт.).

Во 2 квартале 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,4 тыс. шт..), Санкт-Петербурге (14,8 тыс. шт.), Московской области (14,2 тыс. шт.), Татарстане (11,9 тыс. шт.) иБашкортостане (10,7 тыс. шт.).

При этом во 2 квартале 2019 года динамика выдачи автокредитов в субъектах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года оказалась разнонаправленной. Так, самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (+80,3%) и Кировской (+30,0%) областях,Красноярском крае (+28,3%),а также в Рязанской (+23,4%) и Тульской (+21,0%) областях. В то же время, в ряде регионов страны во 2 квартале 2019 года было отмечено снижение выдачи автокредитов, в том числе, в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (-6,4%),Ставропольском крае (-5,6%), Татарстане (-3,6%), а также в Свердловской (-2,5%) и Нижегородской (-2,2%) областях (таблица 1). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 4,8% и 3,6% соответственно.

«Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы, – комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. –При этом важно отметить, что автокредитованиепродолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая российский автопром. В свою очередь,качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».

«Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Так, во 2 квартале 2019 года было продано на 5,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что, если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»), которые были направлены как раз на массовый сегмент».

Таблица 1. Динамика выдачи автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в субъектах РФ во2 квартале 2019 года в сравнении со 2 кварталом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), шт.

По регионам 2 квартал 2018, шт. 2 квартал 2019, шт. Изменение, % 1 г. Москва 18 500 19 390 4,8% 2 г. Санкт-Петербург 14 298 14 813 3,6% 3 Московская область 13 658 14 244 4,3% 4 Республика Татарстан 12 349 11 900 -3,6% 5 Республика Башкортостан 10 584 10 717 1,3% 6 Свердловская область 8 498 8 283 -2,5% 7 Челябинская область 7 413 8 071 8,9% 8 Краснодарский край 7 122 7 749 8,8% 9 Самарская область 7 599 7 449 -2,0% 10 Пермский край 6 264 6 459 3,1% 11 Кемеровская область 3 563 6 424 80,3% 12 Ростовская область 5 945 6 251 5,1% 13 Нижегородская область 6 381 6 239 -2,2% 14 Волгоградская область 3 712 4 436 19,5% 15 Воронежская область 4 371 4 338 -0,8% 16 Ханты-Мансийский АО – Югра 3 909 4 335 10,9% 17 Ленинградская область 4 074 4 165 2,2% 18 Оренбургская область 3 521 4 113 16,8% 19 Удмуртская Республика 3 819 4 099 7,3% 20 Саратовская область 3 407 3 905 14,6% 21 Ставропольский край 3 847 3 632 -5,6% 22 Красноярский край 2 561 3 283 28,2% 23 Тульская область 2 671 3 231 21,0% 24 Новосибирская область 2 521 3 000 19,0% 25 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 2 636 2 468 -6,4% 26 Чувашская Республика 2 006 2 408 20,0% 27 Кировская область 1 850 2 405 30,0% 28 Ульяновская область 2 256 2 388 5,9% 29 Рязанская область 1 902 2 347 23,4% 30 Омская область 2 240 2 312 3,2%

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