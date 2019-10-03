Финал международного конкурса DAF Driver Challenge

18 водителей грузовиков из европейских и других стран собрались в Люксембурге в эти выходные для участия в финале

В Люксембурге лучшие водители-профессионалы из Европы, Турции и России собрались на тестовом полигоне Goodyear в Кольмар-Берге (Люксембург). Здесь прошёл финал международного конкурса DAF Driver Challenge. Цель испытаний, которые DAF организовал при поддержке партнеров Goodyear и Dekra, — привлечь внимание к требующейся высокой квалификации профессии водителя грузового автомобиля. Более 1000 кандидатов из 30 европейских и других стран зарегистрировались для участия в отборочных национальных турах конкурса с марта по сентябрь, чтобы посоревноваться за звание лучшего водителя грузовика.

Участвовать в Международном конкурсе DAF Driver Challenge 2019 мог любой водитель, прошедший обучение и обладающий категорией, позволяющей водить грузовые автомобили, и стажем безаварийного вождения. Для участия в Международном финале DAF Driver Challenge 2019 водитель должен знать, как перевезти груз с максимальной экономией топлива, как безопасно и своевременно выполнить заказ в условиях экстремального трафика, и как содержать автомобиль в идеальном техническом состоянии. Водители, прошедшие специальную регистрацию на официальном сайте чемпионата, включающую в себя тестирование на знание правил движения и устройства грузового автомобиля, получили приглашение на отборочные соревнования в своей стране.

В России прошло несколько отборочных туров, были проверены знания и опыт водителей в сложных вопросах по трем категориям с ограничением по времени. В июне участники доказывали свой профессионализм, выполняя непростые тестовые задания в области законодательства, транспорта и грузовых автомобилей. Лишь 20 участников, показавшие лучшие результаты, перешли на следующий раунд — DAF Driver Game.

Международный финал DAF Driver Challenge 2019 прошёл на полигоне Goodyear в последние выходные сентября. 18 победителей национальных отборочных туров DAF Driver Challenge продемонстрировали навыки вождения и знания в области правил движения и грузоперевозок. Программа соревнований финала была рассчитана на два дня и включала в себя серию инновационных и сложных тестов, во время которых участникам предстояло водить отмеченные наградами грузовики серий DAF XF, CF и LF, оснащенные шинами последнего поколения Goodyear из линеек FUELMAX GEN-2 и KMAX GEN-2, обеспечивающими длительный пробег в сочетании с экономией топлива.

Экспертное жюри оценивало технические знания каждого финалиста в области конструкции автомобиля, шин и безопасности дорожного движения, а также навыки вождения с минимальным расходом топлива, умение маневрировать, и по другим ключевым дисциплинам.

«Партнёрство Goodyear и DAF, направленное на совместное развитие и предоставление услуг высшего качества, а также достижение высокой эффективности перевозок и создание современных решений в области мобильности, имеет длительную историю, — отметил Мацей Шимански, директор по маркетингу европейского отделения шин для коммерческого транспорта Goodyear. — Мы гордимся своим участием в DAF Driver Challenge и тем, что можем внести свой вклад в продвижение важной и востребованной профессии водителя грузовика. Одна из целей Goodyear — облегчить повседневную работу водителей. Одно из средств, позволяющих достичь этой цели, — созданный Goodyear пакет уникальных решений для автопарков Total Mobility. Помимо высококачественных шин для грузовых автомобилей, мы предлагаем интеллектуальные решения для контроля за состоянием шин и управления заменой и сервисными процедурами. Комплекс решений позволяет операторам поддерживать парки шин в идеальном состоянии. Также в Total Mobility входит развернутая на территории всей Европы сеть сервисных центров TruckForce. Пакет решений дает возможность операторам парков коммерческого транспорта увеличить время бесперебойной работы техники и повысить безопасность, комфорт и эффективность работы водителей».

Международный финал DAF Driver Challenge 2019 проходил на полигоне Goodyear в Кольмар-Берге, Люксембург. Длина трассы, получившей в свое время омологацию для проведения испытаний в рамках гоночной серии Формула-1, составляет 3960 метров. Сегодня трасса используется для тестирования различных характеристик шин Goodyear для легковых и грузовых автомобилей. Испытания проводятся в рамках программы разработок, нацеленных на достижение максимально возможной эффективности шин на влажном и сухом покрытии. В ходе соревнований на полигоне Goodyear финалисты DAF Driver Challenge 2019 приняли участие в 9 различных технических и практических тестах.