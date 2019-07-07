Hyundai Motor Group представляет новую систему изменения продолжительности открытия клапанов

Первая в мире технология для управления открытием и закрытием клапанов в соответствии с условиями движения готова к серийному производству

Hyundai Motor Group разработала первую в мире систему изменения продолжительности открытия клапанов (Continuously Variable Valve Duration – CVVD), которая будет применяться в будущих автомобилях Hyundai. Новинка была представлена в среду, 3 июля, в центре Hyundai Motorstudio Goyang (г. Коян, Южная Корея) вместе с двигателем Smartstream G1.6 T-GDi, на котором она будет устанавливаться.Система CVVD повышает мощность двигателя, снижает расход топлива и уменьшает количество вредных выбросов.

Система управляет продолжительностью открытия клапанов в соответствии с текущими условиями движения и обеспечивает прибавку к мощности в 4% и сокращение расхода топлива на 5%. При этом объем вредных выбросов снижается на 12%.

«Разработка системы CVVD — это отличный пример успешной деятельности Hyundai Motor Group по развитию своих силовых установок, — заявил Альберт Бирманн (Albert Biermann), президент и глава научно-исследовательского подразделения Hyundai Motor Group. — Мы продолжим представлять инновационные разработки, которые изменят расстановку сил в отрасли и обеспечат устойчивость нашей бизнес-модели».

Новинка: система изменения продолжительности открытия клапанов

Раньше за мощность двигателя и расход топлива в двигателе внутреннего сгорания отвечала система изменения фаз газораспределения, которая регулирует момент открытия и высоту подъема клапана в ходе четырехтактного цикла работы двигателя.Наиболее распространенной является система изменения фаз газораспределения за счет управления моментом открытия клапанов (Continuously Variable Valve Timing – CVVT) или объемом впускаемого воздуха за счет изменения высоты подъема клапана (Continuously Variable Valve Lift – CVVL).

Прежние системы не могли регулировать продолжительность открытия клапана, поскольку момент закрытия зависел от момента открытия, поэтому менять параметры системы в зависимости от меняющихся условий движения было невозможно. Система CVVD делает новый шаг в развитии этой технологии, предлагая возможность изменять продолжительность открытия клапана в зависимости от требований, предъявляемых к двигателю.

Когда автомобиль движется с постоянной скоростью и от двигателя не требуется большой мощности, CVVD держит впускной клапан открытым с середины до конца такта сжатия. Это сокращает расход топлива за счет снижения сопротивления при сжатии. А если от двигателя требуется высокая мощность, например, на высоких скоростях, впускной клапан закрывается в начале такта сжатия, чтобы максимально увеличить объем воздуха, который участвует в сжигании топливно-воздушной смеси, таким образом увеличивая крутящий момент для улучшения ускорения.

Двигатель Smartstream G1.6 T-GDi

Вместе с системой CVVD был представлен Smartstream G1.6 T-GDi — новый бензиновый двигатель I4 с турбонаддувом мощностью 180 л. с. и крутящим моментом 265 Н-м. Это первый силовой агрегат Hyundai Motor Group, где применяется система CVVD, а также рециркуляция отработавших газов с низким давлением (LP EGR), которая еще больше снижает расход топлива.Система рециркуляции отработавших газов возвращает часть выхлопных газов обратно в камеру сгорания, что помогает снизить температуру сгорания и, соответственно, снизить выброс оксидов азота.

В G1.6 T-GDi используется система низкого давления, которая направляет выхлопные газы на вход компрессора турбонагнетателя, а не в систему впуска, для сокращения расхода топлива при высоких нагрузках.В новом двигателе также используется интегрированная система терморегулирования, которая быстро нагревает или охлаждает двигатель до оптимальной температуры, а также мощная система впрыска, работающая под давлением до 350 бар (ср. 250 бар у прошлого поколения T-GDi).

Кроме того, инженерам удалось на 34% сократить трение в двигателе за счет применения движущихся частей с малым коэффициентом трения.Новый двигатель Smartstream G1.6 T-GDi будет использоваться в Hyundai Sonata Turbo, которая должна появиться на рынке во второй половине этого года. Эта новинка станет первой моделью в серии новых моделей Hyundai, которые будут оснащаться этим двигателем.